Gold für Fritz Petrik

Wenn auf irgendwen der Ausdruck „Hans Dampf in allen Gassen“ zutrifft, dann wohl auf Fritz Petrik. Der ehemalige Maria Enzersdorfer Gemeinderat und gelernte Kfz-Meister wurde kürzlich von der Marktgemeinde Brunn für seine Verdienste im Kraftsportclub Brunn mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Listet man auf, was Petrik schon alles gemacht hat, kommt man wohl zu dem Schluss, dass sein Tag nicht 24, sondern mindestens 48 Stunden haben muss.

18 Jahre war er in der Führungsebene des Vereins tätig, als Organisator, Schriftführer, Kassier, „Mädchen für alles“. Jetzt ist er Ehrenpräsident und bei jedem Wettkampf dabei – als Betreuer und Moderator. Außerdem ist er im Gewichtheben als internationaler Schiedsrichter in der Kategorie 1 bereits seit 1995 tätig.

Bis 2019 war Petrik am Start bei Olympia

Bis November 2019 war er noch selber am Start im olympischen Zweikampf Reißen und Stoßen, punktete 1997 bei den Europameisterschaften der Master in seiner Klasse mit Bronze, immer wieder als Staatsmeister und als Landesmeister.

Die Liste der Meriten wäre noch zu verlängern.

Bekannt ist der Maria Enzersdorfer zudem aber nicht nur als rühriger Kfz-Meister, der seine Werkstätte in der Südstadt hat und den Kunden mit viel Engagement mit Rat und Tat zur Seite steht, sondern auch als langjähriger Gemeinderat und Wirtschaftsbundfunktionär: „Ich war zehn Jahre im Gemeinderat und in mehreren Ausschüssen tätig, und 15 Jahre lang habe ich mich in der Wirtschaftskammer für meine Fachgruppe eingesetzt.“

Vielen ist Fritz Petrik noch als Pächter der Shell-Tankstelle in der Steinfeldstraße, die er bis Ende der 80er-Jahre betrieb, bekannt. Durch seinen Würstelstand bei der Hyrtlkirche, den er rund zehn Jahre hatte, avancierte er zum „Ölprinzen“.

Inzwischen tritt er beruflich etwas kürzer, ist aber immer noch sehr engagiert in seiner Werkstatt anzutreffen. Falls ihm etwas Freizeit bleibt, verbringt er diese sehr gerne auf seinem Boot in Kroatien: „Ich habe ja seit Langem das Internationale Küstenpatent und die Zeit auf dem Wasser genieße ich ganz besonders.“ Gerne erinnert er sich auch an Begegnungen mit Motor-Promis: „Ich kannte Niki Lauda sehr gut, er hat oft bei mir getankt und ich habe auch Michael Schuhmacher getroffen.“ 1984 war Petrik als „erfahrener Kfz-Mechaniker“ in einem Shell-TV-Spot zu sehen.

Für seine Pension plant der „Ölprinz“: „Ich werde leisertreten und das Leben genießen.“ Vielleicht hat dann sein Tag „nur“ 24 Stunden.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.