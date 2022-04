Im Brunner Wald passiert Märchenhaftes: Probenstart für Sommerspiele

Werbung

Musical-Superstar Maya Hakvoort ist sehr gerne rund um die Burg Liechtenstein unterwegs. So reifte bei der Wahl-Brunnerin der Gedanke, Steven Sondheims Musical „Into the Woods“ („Ab in den Wald“) als Open-Air-Veranstaltung vor der Burg Liechtenstein aufzuführen. Es blieb bei der Idee: „Leider viel zu teuer“, bedauerte Hakvoort.

Dafür stellte sie gemeinsam mit der Marktgemeinde Brunn am Gebirge die Weichen für das (Indoor-)Musical im Veranstaltungszentrum BRUNO. Nach den „Blutsbrüdern“ (2018) stand „Into the Woods“ am Programm der (geplanten) Sommerfestspiele 2020. Die Kostümpräsentation Anfang März versprach Sensationelles, kurz darauf stoppte der erste Lockdown alles.

Auch 2021 ging Corona-bedingt nichts. Die Gemeinde als Veranstalterin und Hakvoort als Produzentin wollten das Publikum keinem Risiko aussetzen, sollen bei „Into the Woods“, einer Musicalkomödie, doch mindestens drei Generationen gemeinsam Spaß haben. „Keine Entscheidung war falsch“, ist Hakvoort überzeugt.

Allerdings hatte sie durch die Verschiebungen alle Hände voll zu tun: Ansuchen um die erneute Freigabe des Stücks und vor allem die Suche nach Darstellern. Die gute Nachricht: Von den für 2020 vorgesehenen Mitwirkenden sind viele heuer mit dabei. Die Proben im BRUNO haben begonnen, jetzt kann Hakvoort durchatmen: „Ich bin immer erst ruhig, wenn alle da sind.“ Wiewohl das personelle Zittern bis vor Kurzem andauerte: „Prinz“ Yngve Gasoy-Romdal (bekannt aus „Mozart!“) ist kurzfristig ausgefallen, mit André Bauer konnte Hakvoort nunmehr „Kaiser Franz Joseph“ engagieren, mit dem sie am 30. Juni sowie 1. und 2. Juli vor Schloss Schönbrunn ihren „Elisabeth“-Auftritt hat.

Maya Hakvoort ist stolz: „Besetzung ist 1a“

Auch „Cinderella“ Eve Rades musste doch noch für Brunn am Gebirge absagen, dafür folgt Valerie Luksch – die „Maria“ der Mörbischer Westside-Story – Hakvoorts Ruf ins BRUNO. Wie überhaupt „die Besetzung 1a ist. Wir haben fantastische Darsteller“, zeigt sich Hakvoort stolz auf das gesamte Team. Sie werden das „musikalisch doch recht schwierige Stück perfekt meistern“.

„Into the Woods“ passe als Musicalkomödie sehr gut auf den Spielplan, macht Hakvoort deutlich: „In Zeiten wie diesen müssen die Menschen auch wieder etwas zu lachen haben. Wir werden einen bunten Kontrapunkt auf das graue Weltgeschehen setzen. Ich glaube weiterhin an das Leben und die Liebe.“

Nicht nur deshalb wird das „Into the Woods“-Team an den insgesamt zwölf Spielterminen zwischen 25. Mai und 12. Juni „alles für unsere Besucher geben“.

