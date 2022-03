Irene Jäger: Vom Einsatz zur Einsatzkleidung

Werbung

Dass Frauen beim Bundesheer immer noch spezielle Erwähnung in der Öffentlichkeit finden, entspricht nicht der Haltung von Irene Jäger. „Wieso ist es immer noch ungewöhnlich, wenn man eine Frau in grüner Uniform sieht?“, fragt die stellvertretende Leiterin der Heeresbekleidungsanstalt (HBA).

Jäger maturierte 1996 in einem Wiener Gymnasium, 1998 rückten das erste Mal in der österreichischen Geschichte Frauen beim Bundesheer ein. „Ich bin zufällig bei einem Rettungssanitäterkurs auf die Milizoffiziersausbildung gestoßen. Ich habe damals Sport studiert und mir gedacht – okay, das könnte ein Weg für mich sein.“ 2003 rückte sie als einjährige Freiwillige bei der 1. Ausbildungskompanie NÖ in Mautern ein. Jäger entschloss sich, ihre Karriere beim Heer über die Milizschiene fortzusetzen. „Jeder, der beim Bundesheer anfangen möchte, ob Miliz oder Berufskader, egal, ob Mann oder Frau, muss eine Aufnahmeprüfung machen. Die sportlichen Limits sind dabei an die Fähigkeiten der Damen abgestimmt“, erläutert Jäger. Als Milizoffiziersanwärterin absolvierte sie erfolgreich die Ausbildung zum ABC-Abwehroffizier an der ABC-Abwehrschule in Korneuburg.

2009 entschloss sie sich, nicht nur als Milizsoldatin beim Bundesheer ihren Dienst zu versehen, sondern begann die Ausbildung zum Berufsunteroffizier, welche sie als Stabsunteroffizier 2014 erfolgreich als Kommandantin Militärstreifen- & MP-Trupp beendete.

Hatte sie jemals das Gefühl, kritischer als ihre männlichen Kollegen bei diversen Aufgaben betrachtet zu werden? „Man wird für das beurteilt, was man macht. Soldatenkameraden müssen zusammenarbeiten, man muss sich aufeinander verlassen können.“ Nach einem kurzen Nachdenken meint sie: „Eines ist mir schon aufgefallen. Bei einer Frau wird eher darauf geachtet, wie sie sich tut. Es steht die unausgesprochene Frage im Raum: ‚Kann sie das?.“

Sich informieren, was einem als Soldatin erwartet

Sie findet es „eher traurig, dass man es immer noch besonders hervorstreichen muss, wenn eine Frau eine Führungsposition übernimmt“. Was empfiehlt sie jungen Frauen, die überlegen, eventuell eine Karriere beim Heer anzustreben?

„Auf der Homepage des Bundesheeres präsentieren sich viele Waffengattungen, hier kann man sich einen guten Überblick holen. Man muss sich aber klar darüber sein, dass eine Ausbildung beim Heer sowohl mental als auch körperlich fordernd ist. Wenn du im Leistungssport bist, weißt du, was der Trainer von dir will, wenn er dich anschreit, wirft eine Spielerin auch nicht gleich das Handtuch“, zieht die ehemals leidenschaftliche Volleyballspielerin Parallelen zu ihrer eigenen sportlichen Karriere. „Ich muss Bewusstsein für den Job entwickeln, den ich mache und dafür gewisse Dinge in Kauf nehmen.“

Nicht immer im warmen Bett geschlafen

Dazu gehöre auch, sofort zu reagieren, „wenn der Alarm kommt und mich mein Vorgesetzter anruft, dann muss ich einrücken. Ich werde nicht immer im warmen Bett zuhause schlafen, sondern im Zelt draußen. Während der Ausbildung muss man neben Waffen und Ausrüstung auch Zimmer und Toiletten reinigen, darauf sollte man sich ebenfalls einstellen.“ Ihre Aufgaben als Militärpolizistin führte sie unter anderem im Rahmen des EUFOR-Einsatzes nach Sarajevo.

2018 entschied sie sich, ihre Karriere als Berufsunteroffizierin zu beenden. Statt dessen schlug sie die zivile Laufbahn beim Heer ein. „Ich hatte das Glück, durch einen langjährigen Informationsoffizierskameraden in das Referat Wehrpflichtüberwachung des Militärkommandos Wien aufgenommen zu werden. Hier habe ich das Arbeiten bei einer Bundesbehörde kennengelernt und mir gedacht, dass das etwas ist, was meinen Fähigkeiten entspricht“.

Nunmehr hat sie die stellvertretende Leitung der Heeresbekleidungsanstalt übernommen – Leiter ist der Maria Enzersdorfer Markus Waldner. „Wir sind ein modernes Logistikunternehmen, das die Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres mit Bekleidung und Ausrüstung, welche durch unser textiltechnisches und -chemisches Prüfzentrum hinsichtlich ihrer Qualität genauestes geprüft wird, beliefert und unterstützt. Zusätzlich werden auch Prototypen von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen entwickelt und in Auftrag gegeben, um für Einsätze bestmöglich gerüstet zu sein.“

