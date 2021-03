Sozio-Ökonom Gerald Czech geht damit in seine zweite Funktionsperiode als Rot-Kreuz-Chef. Die Bezirksstellenleitung ist ein Ehrenamt, im Zivilberuf verantwortet der 50-Jährige aus Brunn am Gebirge als Bereichsleiter die Themen "Marketing und Kommunikation" des Roten Kreuzes in Wien und ist Mitglied im Bundesrettungskommando.

Stellvertreter Denis Dunkl (39) ist im Zivilberuf IT-Techniker und fungiert auch weiterhin als Bezirksstellenkommandant, ist also für den freiwilligen Rettungsdienstbetrieb verantwortlich. Der Eventtechniker (On-CORE-Entertainment) Thore Zahradniczek (36) wurde ebenfalls als stellvertretender Bezirksstellenleiter bestätigt.

„Ich bin dankbar, dass unsere Arbeit in den vergangenen fünf Jahren wertgeschätzt wurde und wir weiter mit voller Kraft die Rahmenbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen schaffen können, damit diese das tun können, was sie am besten können: helfen“, bedankte sich Czech nach seiner Wiederwahl.

Die zukünftigen Herausforderungen sind mannigfaltig: Eine neue Rettungslandschaft soll die Versorgung in Niederösterreich langfristig sicherstellen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Hilfsorganisation ebenfalls in alle Bereichen weiterhin lang beschäftigen. Neue soziale Aufgaben im Bereich der Pflege- und Betreuung sollen implementiert werden und auch die Finanzierung der freiwilligen Hilfsorganisation bleibt wichtig. „Nicht zuletzt wollen wir die gute Zusammenarbeit mit unseren Mödlinger Kolleginnen und Kollegen noch weiter verbessern und durch den Verwaltungsverbund noch effizienter und effektiver werden“, ergänzt der Bezirksstellenleiter. Der Verbund wurde mit Jahresbeginn gegründet, damit werden beide Bezirksstellen gemeinsam verwaltet, Geschäftsführer ist Roman Frauenberger.

Außerdem ist es Czech großes Anliegen, "in den kommenden fünf Jahren möglichst viele Frauen zu motivieren, auch als Führungskräfte tätig zu werden. Vielleicht kann ich ja 2026 mein Amt an eine Frau übergeben“.