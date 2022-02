Krotenbach macht sich zukunftsfit

Nach der Erneuerung zweier Brücken über den Krotenbach im Herbst (die NÖN berichtete), steht nun die Sanierung des Bachbettes zwischen dem Golfplatz (Höhe Stierwiese) und der Brücke zur Josef Hesoun-Straße an.

Notwendig wird diese Maßnahme, um im Hochwasserfall das Wasser über eine gesicherte Ableitung abführen zu können. Nach einer gemeinsamen Begehung mit den betroffenen Anrainerinnen und Anrainern sowie Vertretern der „Abteilung Wasserbau“ (WA3) der NÖ-Landesregierung, wurde der Gemeinde ein Sanierungsvorschlag unterbreitet, der nun umgesetzt wird.

Im unteren Bereich des Baches hat sich eine große Sandinsel gebildet, die topografisch so ungünstig liegt, sodass sich dort laufend Unrat angesammelt hat. Im Bereich der Brücke Josef Hesoun-Straße wird das Material nun herausgebaggert und für den Abtransport zwischengelagert.

Wasser wird im Hochbecken aufgefangen

Auch die „beschädigte Uferbefestigung wurde durch die Wildbachverbauung teilweise ausgetauscht“, erzählt Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, um gegebenenfalls Hochwasser besser ableiten zu können. Sollte es einmal zu einer bedrohlichen Hochwassersituation kommen, „so ist das Gebiet so konzipiert, dass das Wasser im Hochbecken aufgefangen wird“, erklärt Linhart: „Wasser, welches dann zusätzlich noch käme, Richtung Golfplatz abgeleitet wird. Für die Häuser der Anrainer der gegenüberliegenden Siedlung besteht somit keine Überschwemmungsgefahr.“

Der Bürgermeister betont auch, dass es wichtig ist, den Bachbereich in diesem Abschnitt regelmäßig von den Wasserschutzbehörden überprüfen zu lassen, um nicht gewünschten Situationen vorzubeugen, was in angemessenen Abständen auch passiert.

Aber auch die Purpurweiden, die der Oberflächenstabilisierung der Bachböschung dienen, werden nach Empfehlung gepflegt und die Äste zurückgeschnitten. Wenn die Äste zu dick werden können sich diese im Hochwasserfall nicht mehr umlegen, ohne „Auslichtung“ besteht die Gefahr der Verklausung und unkontrollierten Ausuferung. Es handelt sich dabei um reine Pflegemaßnahmen, die Weiden wachsen wieder nach. Die Kosten für die Sanierung wurden mit 19.000 Euro angegeben.

