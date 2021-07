Mit Donnerstag, 15. Juli, sticht der erste schwimmende Konzertsaal der Welt auf der Alten Donau wieder in See. Musical-Ikone Maya Hakvoort aus Brunn am Gebirge übernimmt heuer erstmals die künstlerische Leitung und steht auch selbst auf der Bühne. „Als ich von diesem außergewöhnlichen Konzept erfuhr, war ich sofort Feuer und Flamme. Das Wasser, die wunderschöne Musik, die untergehende Sonne und die glänzenden Lichter der Stadt, machen die Floating Concerts zu einzigartigen Abenden, die man mit allen Sinnen erlebt.“

Eine weitere Besonderheit ist für den Musicalstar die Exklusivität und Nähe zu den Künstlern, da die Personenanzahl mit 84 begrenzt ist. Bei der Veranstaltungsreihe wird auch auf die Vielfalt des Programms großen Wert gelegt. Montags steht das Musical im Vordergrund, dienstags Klassik und mittwochs liegt der Schwerpunkt auf Folk, Jazz oder portugiesische und brasilianische Liederabende. Die Highlights reichen von Annemieke van Dam bis Ana Milva Gomes, die Vienna Strings über Yury Revich, Tini Kainrath, Lisa Antoni und Sandra Pires bis Andreas Steppan. Auch der Mödlinger Künstler „Flo“ (vormalig „Flow Rag“) lädt im September mit einem Akustikerlebnis.

Neben dem stylishen Aussehen der fahrenden Eilande beeindruckt vor allem die Bauweise, denn alle Boote entspringen einem clever durchdachten Nachhaltigkeitskonzept. Strukturschaum aus recycelten PET-Flaschen bildet die Plattform, statt Glasfasern kommen Hanffasern zum Einsatz. Insgesamt 28 Sonnenuntergangs-Konzerte stehen bis 15. September auf dem Programm.

www.meine-insel.at/floating-concerts