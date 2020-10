In der Kategorie „Geniale Start-Ups“ siegten die Brunner Firmengründer Martina Giczy und Bernhard Gager nun beim „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2020“ mit ihrem „Green-Bag concentrated“.

Erst im Jänner gründeten die beiden 48-Jährigen ihr Start-Up „Green-Bag“. Giczy erläutert die anfängliche Idee: „Bernhard und ich waren gemeinsam bei einem Fruchtsaftunternehmen tätig. Da ich den Exportmarkt Schweden betreute, lernte ich die schwedischen Fruchtsaftkonzentrate kennen.“

Die Frage, „warum müssen wir für den Konsum von einem Liter Fruchtsaft rund 80 Prozent Wasser transportieren“, lag für sie ebenso auf der Hand, als die, „warum es so etwas nicht in ganz Europa gibt?“

Also entwickelten die beiden Gründer ihr eigenes Fruchtsaftkonzentrat, bei dem die Konsumenten das Wasser einfach zuhause hinzufügen.

Bei der Markennamensuche für ihr Fruchtsaftkonzentrat wurden Giczy und Gager von einer grasgrünen Aktentasche inspiriert. „Der zuverlässige Begleiter fiel einfach auf, das Bekenntnis Farbe zu tragen, zog viele neugierige Blicke auf sich. Mit den stetigen Veränderungen in unserer Welt und dem damit verbundenen Wertewandel wollten wir auch beruflich Farbe bekennen.“

2020 als Gründungsjahr zu wählen, wäre der Unternehmerin im Nachhinein gesehen „nicht in den Sinn gekommen, ist es doch ein erklärungsbedürftiges Produkt und die Mundpropaganda bei Messen und Veranstaltungen ein wichtiges Mittel in diesem Geschäftsfeld.“ Nachhaltigkeit und Umwelt sind ihrer Meinung von Corona ein wenig in den Hintergrund gedrängt worden, „das wird sich aber bestimmt wieder ändern“, gibt sie sich überzeugt.

Die beiden sind nicht nur stolz darauf, dass ihre Fruchtsaftkonzentrate schon in vielen Regalen platziert sind, sondern dass auch ihre Ehepartner seit der aufwendigen Gründerphase hinter ihnen stehen.