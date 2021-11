Mittendrin in ABBA-Mania: Manuela Wieninger tourt als „Anna-Frid“

40 Jahre nach dem letzten Album „The Visitors“ haben die schwedischen Pop-Legenden „ABBA“ mit „Voyage“ ein neues Album veröffentlicht und einen regelrechten Hype ausgelöst.

(Fast) mittendrin im Geschehen ist Manuela Wieninger (32). Das kulturelle Multitalent (Musicaldarstellerin, Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin, Autorin) ist aktuell wieder auf „Voulez Vous – The ABBA Tribute Concert“-Tour in Deutschland unterwegs. Als „Anni-Frid“ ist sie bemüht, einem ihrer großen Vorbilder („Bodenständig, charmant, Super-Stimme“) gerecht zu werden und das Publikum auf hitverdächtige Zeitreise mitzunehmen.

„Ich habe während meiner Zeit am Kreuzfahrtschiff einige ABBA-Songs in die Show integriert“ Manuela Wieninger

Veranstalter „concert4you“ hat Wieninger 2018 quasi vom Fleck weg engagiert: „Ich habe während meiner Zeit am Kreuzfahrtschiff einige ABBA-Songs in die Show integriert“, mit einem filmischen Auszug darüber hat sie beim Casting gepunktet.

Mittlerweile ist Wieninger Erstbesetzung und weiß auch nach unzähligen Shows, dass „ABBA-Songs verdammt schwer zu singen sind. Sie klingen nur einfach“. Etwa das zweistimmige „Chiquitita“ oder „Ring Ring“, wo man „stets sehr hoch singen muss“, seien herausfordernd. Nach dem Lieblingssong muss Wieninger nicht lange überlegen: „Super Trouper“, auch nicht darüber, dass sie sich die ABBAtare-Hologramm-Konzertshow in London „sicher anschauen“ wird.

Nächstes Jahr hat die Brunnerin schon Fixtermine: „Ich spiele in der Formation WAGNER & Co. unter der Leitung von David Wagner Improvisationstheater-Shows.“

Von der „Buch Wien“ auf die Musical-Bühne

Immer erfolgreicher wird Wieninger (gemeinsam mit Martin Wintersberger aus Wiener Neudorf) in jedem Fall auch mit ihrer „Astrolabius Winter“-Kinderbuchreihe, die mit dem „Niederösterreichischen Creative Business Award 2021“ ausgezeichnet wurde – die NÖN berichtete. In der Vorwoche pendelte Wieninger zwischen der „Buch Wien“-Messe und der „Voulez Vous“-Tour in Deutschland.