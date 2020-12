Geschrieben hat ihn Karin Wagner aus Brunn am Gebirge, Künstlerische V.O.I.C.E.-Leiterin, die im Gymnasium Mödling-Keimgasse unterrichtet. Der Song soll "weihnachtliche Klänge in die derzeit oft sehr stress- und angstbehaftete Welt bringen und dazu aufrufen, uns wieder auf die wesentlichen Dinge in der Weihnachtszeit zu besinnen", hofft Wagner.

Insgesamt haben 36 Sängerinnen und Sänger der V.O.I.C.E-Chöre sowie die Musiker Danny Walter, David Siedl, Karin Wagner, Jonathan Pietsch und Adam El-Hamalawi "Your Christmas" individuell während des Lockdowns aufgenommen.

V.O.I.C.E wurde 2019 gegründet und gilt als innovative Chorplattform mit professionellem Showauftritt und dem Ziel, die Chorszene zu revolutionieren. Das Repertoire reicht von den Beatles bis zu den aktuellen Hits und eigens geschriebenen Songs und Arrangements.

Während des ersten Lockdowns hat Wagner "Keep on dreaming" komponiert, ein Song, der quasi weltweit eingespielt wurde.

"Your Christmas" ist ab sofort auf YouTube zu sehen und zu hören: