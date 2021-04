Polizisten mit Messer bedroht: Mann festgenommen .

Ein 60-Jähriger soll am Sonntag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) seine Ehefrau bedroht und die Kücheneinrichtung verwüstet haben. Beim Eintreffen der Polizei soll er laut Aussendung vom Dienstag ein Messer gegen die Beamten gerichtet und damit gestikuliert haben.