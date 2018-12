Nach Stationen in der Mittelschule Brunn und der Volksschule Laxenburg verschlug es Gertrude Mailling zurück in ihren Heimatort: 2008 übernahm sie die Leitung der Volksschule Brunn, seit heuer wurde der Aufgabenbereich um die Führung der Volksschule Schubert-Straße erweitert.

Nunmehr wurde Mailling – sie saß von 1993 bis 2005 für die SPÖ im Gemeinderat und wurde 2006 mit dem Goldenen Ehrenzeichen bedacht – in den Ruhestand verabschiedet: „Es war eine sehr schöne Zeit, ich bin gerne in der Klasse gestanden. Auch als Direktorin war es mir möglich, einiges zu bewegen.“ Für die Zeit nach der Schule habe sie „schon Pläne. Ich will weiter mit Kindern arbeiten, konkret kann ich dazu aber noch nichts sagen“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, stufte die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den Volksschulen unter der Leitung Maillings „sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend“ ein.

Aktuell hat Isabella Ramers eder alle Agenden übernommen. Die Klärung der Nachfolge sei Sache der Leiterbestellungskommission in der Bildungsdirektion, erklärte Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer. Die Entscheidung sei im Jänner zu erwarten.