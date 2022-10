Stimme für die Frauen: Psychotherapeutin erhält Prokop-Preis

Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, zeichnete im Congress Center Baden die zwölf Preisträgerinnen des Liese-Prokop-Frauenpreises aus. Der Preis wurde 2007 in Erinnerung an die Lebensleistungen von Liese Prokop ins Leben gerufen und habe „die Zielsetzung, engagierte Frauen vor den Vorhang zu holen, ihre Leistungen zu honorieren und anzuerkennen“, erklärte Teschl-Hofmeister. In der Kategorie „Soziales und Generationen“ wurde Elisabeth Cinatl aus Brunn am Gebirge ausgezeichnet.

„Ihr außergewöhnlicher Einsatz gilt dem Schutz von Frauen und Kindern vor häuslicher Gewalt, der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen in Niederösterreich, der Berücksichtigung weiblicher Bedürfnisse und Lebensrealitäten“

Jury über Elisabeth Cinatl

Die diplomierte Sozialarbeiterin arbeitet neben ihrer psychotherapeutischen Praxis in Mödling als Geschäftsleiterin im Verein „wendepunkt – Frauen für Frauen und Kinder“ in Wiener Neustadt sowie in der Frauen- und Familienberatungsstelle „Kassandra“ in Mödling. „Ihr außergewöhnlicher Einsatz gilt dem Schutz von Frauen und Kindern vor häuslicher Gewalt, der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen in Niederösterreich, der Berücksichtigung weiblicher Bedürfnisse und Lebensrealitäten“, lobte die Jury.

Cinatl führte die Auszeichnung auf „die vielen Projekte und mein persönliches Engagement zurück, gute Ideen, wo immer sie auch herkommen, umzusetzen“. Sie sei „eine Frau aus der Gesellschaft, die gerne hilft, wo immer es notwendig ist“. Dabei sind ihr die Kontakte zu „Politik, Parteien und Kirche sehr wichtig, um dort, wo Menschen zusammenkommen mehr erreichen zu können, denn in jeder Gesellschaft gibt es Schnittmengen, aus denen man das Beste herausholen kann“.

