Große Unterstützung seitens der Gemeinde erfährt die Theatergruppe „Versuchsballon“ um Obfrau Ingrid Stamm seit nunmehr 15 Jahren.

Die Kulturabteilung stellt das Hunyadischloss mit Bühne für Aufführungen zur Verfügung. Dabei ist den Mitgliedern der künstlerische Anspruch und die Auswahl der gespielten Stücke immer ein großes Anliegen. Besonders engagieren müssen sich auch immer alle Schauspieler, die auch andere Aufgaben übernehmen müssen, wie die Erstellung des Bühnenbildes, das Produzieren und Aufstellen der Plakate und das Bereitstellen der Kostüme.

Unter verschiedenen Regisseuren wurden in den letzten 15 Jahren Klassiker, moderne, zeitkritische und auch selbstgestaltete Stücke erfolgreich zum Besten gegeben.

Zwar handelt es sich bei „Versuchsballon“ um eine Laiengruppe, „wir wollen aber so professionell wie möglich agieren“, sagt die Obfrau Ingrid Stamm. Sie merkt weiter an: „Unsere Botschaft ist, dass wir noch viel zeigen wollen, dass Kultur lebt und wir offen für Experimente sind.“ Wer Lust hat Theaterluft zu schnuppern, selbst auf der Bühne stehen will, einfach nur mithelfen oder aber Regisseur sein möchte, ist herzlich willkommen.