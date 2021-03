„Man kann es drehen und wenden wie man will, wir brauchen Unterstützung“, gibt Beatrice Schneider, Leiterin des Tierheims Brunn in der Wolfholzgasse 12, im NÖN-Gespräch zu. 250.000 Euro „frisst“ das Tierheim jährlich. Knapp mehr als die Hälfte wird durch das Land NÖ abgedeckt. Der Rest muss durch Spenden und Vergaben lukriert werden.

Jetzt steht Schneider mit ihren Tieren vor einer „schier unüberwindbaren Aufgabe“. Der ursprüngliche Pachtzins von 590 Euro wurde vom Grundstückseigentümer „Tierschutz Austria“ (TSA) mit Jahresbeginn auf 2.000 Euro erhöht. „Ohne konkrete Unterstützungszusagen können wir die Kosten nicht mehr stemmen.“ Schneider spricht da noch gar nicht von anstehenden Reparaturen. „Ich brauche Planungssicherheit und somit einen mittelfristigen Vertrag, auf den ich mich verlassen kann.“

„Das Tierheim Brunn bekommt Geld vom Land, wir bekommen nichts“, schickt TSA-Präsidentin Madeleine Petrovic voraus. Für das knapp über 9.060 m 2 große Areal an der Stadtgrenze betrage der neue Pachtzins nur 22 Cent pro Quadratmeter. Petrovic sieht sich ohne dieser Erhöhung in der Kritik der Spendengütesiegelprüfer: „Diese Liegenschaft ist unser größtes Kapital, wenn die Gemeinde Brunn am Gebirge oder das Land NÖ es kaufen will, jederzeit gerne.“

Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, möchte „schauen, was man auf Landesebene tun kann“. Als Bürgermeister fühlt er sich „in der Pflicht“, da sich Perchtoldsdorf im Zuständigkeitsbereich des Brunner Tierheims befindet. „Hier gibt es bestimmt kurzfristige Hilfe, um über die Runden zu kommen“, auch „bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz soll das Thema werden“, stellte Schuster klar.

„Das ehrenamtliche Engagement in den Trägervereinen muss dem Land mehr als Almosen wert sein“, machte SPÖ-Landtagsabgeordneter Hannes Weninger aus Gießhübl deutlich und fordert „von den verantwortlichen Landesstellen konkrete Finanzierungskonzepte“. Obfrau Andrea Specht vom NÖ Tierschutzverband hofft „auf Standorterhalt und bevorzugt kleinere Strukturen; sie bedeuten weniger Stress für die Tiere“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, sind „der Tierschutz und der Erhalt des Heimes vor Ort wichtige Anliegen. Ich bin sicher, der Gemeinderat wird sich einer Unterstützung nicht verschließen“.

Schneider stellt klar: „Ich arbeite Tag und Nacht für diesen Verein und lasse meine Spender, Tiere und Angestellten nicht im Stich. Mein Herz schlägt für jedes Lebewesen, das hier ein Zuhause gefunden hat.“