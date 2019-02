Vor mehr als 20 Jahren gründete Thomas Haasmann, Olympiastarter 1984, mehrfacher Weltcup-Sieger und zweifacher Militärweltmeister in Judo, das „Galaxy“-Fitnessstudio, das in der ehemaligen Heiß-Halle in Perchtoldsdorf beheimatet ist.

Gemeinsam mit Sohn Nick, als sechsfacher Staatsmeister selbst erfolgreicher Judoka, wurde 2017 die Entscheidung getroffen, den „Galaxy Fitness und Health Club“ zu errichten. Quasi über der Straße – und damit auf Brunner Gemeindergebiet - in der Feldstraße 40a. Mit dem in der Vorwoche erfolgten Spatenstich wurde die eineinhalbjährige Bauphase eingeleitet. Entstehen wird ein 2.600 m großer Fitnesstempel. „Der Mitarbeiterstand wird sich in etwa verdoppeln“, erklärt Thomas Haasmann. Genaue Zahlen will er noch nicht nennen.

Ferdinand Hager, Geschäftsführer SET-Bauprojektierung, SP-Vizebürgermeister Matthias Müller, Bauherr Jamal Al-Wazzan, Nick Haasmann, Geschäftsführer Galaxy, SET-Projektleiter Gregor Mörth, Bauherr Thomas Haasmann, Wolfgang Egger, Geschäftsführer M+R Globalbau (v.l.). | Dorelies Hofer

„Geplant sind ein Fitness- und Wellness-Bereich, Gruppentrainingsräume und eine Judo- und Kampfsporthalle. Schulterspezialist Ulrich Lanz und Sportorthopäde Andreas Kröner richten ebenso eine Praxis vor Ort ein wie die Physiotherapeutin Karin Dalder.“ Besonderes Highlight wird der großflächige Fitness- und Funcord (auch Fußballplatz) am Dach des Neubaus. Dieser „Käfig“ wird als Openair-Bereich ausgefertigt, 24 Stunden zugänglich sein: „Er gibt dem Gebäude auch seine unverwechselbare Charakteristik“, zeigte sich Haasmann stolz.

Geplante Eröffnung: Herbst 2020.