Florian Krischke ist Brunner, 24 Jahre alt, war am musischen Gymnasium in Perchtoldsdorf und ist Filmemacher. Sein neuester Coup: Der 30-Minuten-Kurzfilm „Paralux“. „Es ist ein Kunstname und setzt sich aus ,para‘ für ,neben‘ und ,lux‘ wie ,Licht‘ zusammen“, erklärt der vielseitige junge Mann und Künstler.

Für das Filmprojekt, das er selbst frei finanziert hat, war Krischke Regisseur und Produzent in einem, „eine große Herausforderung in einer nicht einfachen Phase für mich“.

Das Interesse an spirituellen und esoterischen Themen verpackt der Regisseur in seinem Film. „Ich bin überzeugt, dass es mehr gibt als das Angreifbare. Ich wollte damit zeigen, dass geistig spirituelle Dinge gut sein können, sie in ein positives Licht rücken, trotzdem hat der Film eine gewisse Leichtigkeit.“

Krischke bezeichnet sich als „fokussierten Menschen“, dem es wichtig ist, „Leute zusammenzubringen“.

„Der Kurzfilm soll als Sprungbrett dienen“

Es geht ihm mit dem Film auch darum, dass „ich bei den Kollegen Glaubwürdigkeit bekomme, mir in der Branche einen Namen mache. Es könnte ein Sprungbrett sein, zu sehen, dass sich in der Szene der jungen Kunstschaffenden ein Neuer etabliert. Ich möchte, dass man mir etwas zutraut, aufmerksam wird“.

Die Premiere soll beitragen, dass „die Gemeinschaftsproduktion, bei der so viele Menschen mitgewirkt haben und Manuel Rubey Hauptdarsteller ist, bekannt wird“.

Das Herz des bekennenden Gesellschaftstigers schlägt auch für die Musik. Seit sieben Jahren schreibt er an einem Musical. Was er erreichen möchte, beantwortet Krischke mit einem Wunsch: „Ich will in meinem Leben zumindest einen fetten Film machen, am besten in Hollywood.“

Nach über drei Jahren Produktionszeit wird der Film am Mittwoch, 22. November um 19.30 Uhr in Baden ausgestrahlt. Die Premiere von „Paralux“ wird gemeinsam mit dem Verein „Filmstadt Baden“ in der Halle B in Baden privat veranstaltet.