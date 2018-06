Musicalstar & Intendantin Maya Hakvoort und ihr Team werden von 19. Juli bis 11. August, jeweils von Donnerstag bis Samstag das Willy Russell Musical präsentieren. „Lassen Sie sich verzaubern und vergessen Sie ihren Alltag beim Musicalsommer“, lädt Hakvoort zum Besuch ein .

Handlung

Das Stück spielt in den 1960er und 1970er Jahren in Liverpool. Mrs. Johnstone leidet unter Armut. Sie hat schon fünf Kinder, erwartet Zwillinge und beschließt, eines der beiden Babys ihrer unfruchtbaren Arbeitgeberin (Mrs. Lyons) zu überlassen. Sie ist sehr abergläubisch, deshalb behauptet Mrs. Lyons: „Wenn sie es erfahren (dass sie Zwillinge sind), werden sie beide sterben.“

Damit will sie verhindern, dass Mrs. Johnstone von dem weggegebenen Sohn erzählt. Die beiden Söhne (Eddie und Mickey) wachsen demnach in höchst unterschiedlichen Verhältnissen auf und wissen nichts von der Existenz des jeweils anderen. Per Zufall lernen sie sich kennen und schließen Blutsbrüderschaft. Natürlich verlieben sie sich in dasselbe Mädchen (Linda) und geraten nicht nur deswegen, sondern auch aus Neid und Eifersucht auf das Leben des jeweils anderen immer öfter aneinander.

Ensemble