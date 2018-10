Seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 ist die neue Volksschule in der Franz Schuert-Straße/Ecke Rennweg in Betrieb. Nachdem die Ressourcen in der 2003 umgebauten und erweiterten Volksschule im Altort ausgereizt waren, beschloss der Gemeinderat 2014 den Bau einer zweiten Volksschule.

„Das Konzept einer Ganztagesschule in verschränkter oder getrennter Form,“ sollte eine „Vorzeigeschule mit Wahlfreiheit werden “, betont Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ.

Silvia Weginger, Vorsitzende des Referats für Familie und Bildung, SPÖ, erklärt: „Als familienfreundliche Gemeinde war es uns wichtig, in die Zukunft zu schauen und den Bedürfnissen unserer Eltern und Schüler entgegenzukommen. Mit der Ganztagesschulform können wir Brunner Familien entlasten“.

In den neu eröffneten Räumlichkeiten werden zwei erste Klassen, ebenso zwei zweite Klassen und eine Vorschulklasse geführt. Die Schule ist großteils in Holzbauweise errichtete, das wird nicht nur an der Fassade, sondern auch in den Klassenräumen sichtbar. Zwischen zwei Klassen befinden sich jeweils kleine Gruppenräume und im Zentrum ein geräumiger Gemeinschaftsraum.

Architekt Christoph Janauschek merkt an: „Bei unserem Entwurf war der Wohlfühlcharakter des Gebäudes ein entscheidender Faktor, das umzusetzen war uns sehr wichtig.“

Kinderküche bei den Schülern sehr beliebt

Die Turnhalle ist unter anderem mit einer modernen Boulderwand ausgestattet, neben einer Aufwärmküche gibt es eine Kinderküche, die gut angenommen wird und in der die Schüler selbst ihre gesunde Jause zubereiten. Ebenso einen Speisesaal und einen Werkraum.

„Die Schule ist aufbauend geplant, bis zu neun Klassen (inklusive Vorschulklasse) sind in getrennter oder verschränkter Form möglich“, so Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer.

Isabelle Ramerseder, stellvertretende Direktorin denkt schon weiter: „Mit einer Naschhecke und Hochbeeten wollen wir unseren Schülern das Säen, Ernten und Verarbeiten näherbringen.“