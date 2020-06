Der Sommer 2020 bietet Kultur unter freiem Himmel vor dem BRUNO. Das Angebot umfasst „Sommerkino“ und „Märchenhafter Sommer“, die beide ursprünglich als Rahmenprogramm der Festspiele geplant waren.

Kulturreferentin Renate Feiks, SPÖ, erklärt: „Wir sind glücklich, Kultur in irgendeiner Form anbieten zu können, damit die Belebung des Platzes gefördert wird, natürlich unter Einhaltung aller Auflagen.“ Dabei erinnert sie „an die Eigenverantwortung des Publikums“ und hofft, „allen Brunnern und vor allem Kulturliebhabern, die im Sommer nicht wegfahren können, trotzdem einen ‚Märchenhaften Sommer‘ zu bieten“.

Highlights sind: Der international bekannte 3D-Straßenkünstler Kerim Musanovic, der jeweils im Juli und im August ein Drei-Tages-Bild live auf den Platz zaubern wird und ein „Unplugged-Musikprogramm“ mit niederösterreichischen Musikern. Ein Drehorgelspieler, Quiz und Tanz runden das Angebot für Jung und Alt ab. Das Restaurant „Buchbar“ sorgt für kulinarische Genüsse. „Es wäre schön, wenn wir ein großes Publikum anziehen und unsere Gäste begeistern können“, merkt Feiks an.

Equipment und Auswahl „Sommerkino“ mit einer großen Bandbreite an Filmen und Dokumentationen stellt Moritz Jahoda („Machbarschaft“) parat. Die Programmzusammenstellung und Organisation „Märchenhafter Sommer“ liegt in den Händen von Cordula Nossek. Als Intendantin des internationalen Puppentheaters in Mistelbach bringt sie großes Einfühlungsvermögen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen mit und meint: „Es ist für mich einfach charmant, Programme für die ganze Familie machen zu dürfen.“