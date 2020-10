Kurz vor 22 Uhr am Sonntagabend erreichte der Alarm zum Brand in der Heugasse in Brunn am Gebirge die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf. Teile des Innenraums standen bereits in Vollbrand als die Florianis eintrafen.

Unverzüglich setzte die FF unter Atemschutz erste Löschmaßnahmen. Ein zweiter Maria Enzersdorfer Atemschutztrupp unterstützte diese Tätigkeiten und konnte im Zuge dessen zwei Gasflaschen ins Freie bringen.

Auch die ortszuständige Feuerwehr Brunn wurde zum Einsatz hinzugezogen, ein dritter Maria Enzersdorfer Atemschutztrupp stand als Reservetrupp in Bereitschaft.

Letztlich konnte man den Brand löschen.

