Gerald Berger, stellvertretener Obmann des SC Brunn, und Masseur Christoph Gredler haben im Vorjahr die Idee geboren, auf den Gründen der ehemaligen Glasfabrik den notwendigen dritten Platz des SC Brunns und eine Fußballmädel-Akademie zu situieren.

ÖVP-Fraktionsvorsitzender Oliver Prosenbauer hat diesen Vorschlag aufgenommen und mit dem Projektgedanken seiner Partei – Gymnasium statt 900 ebendort geplanten Wohnungen– verbunden. Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurde ein Dringlichkeitsantrag eingebracht. Demnach soll Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie mit der NÖ Bildungsdirektion in Kontakt treten und „Brunn am Gebirge als Standort für eine neu zu errichtende allgemeinbildende höhere Schule anbieten“, betonte Prosenbauer. Als Standort soll das Gebiet der ehemaligen Glasfabrik als Umsetzungsstandort geprüft werden.

In der Bildungsdirektion sei man auf der Suche nach einem weiteren Gymnasium-Standort im Süden Wiens, der Standort Glasfabrik „bietet sich insofern an, da er durch die S-Bahn gut erreichbar und an das lokale Radwegenetz angebunden werden kann“, betont Prosenbauer. Zudem könne ein Schulcampus mit Infrastruktur wie Sportplätzen und Freizeitflächen den Standort Brunn am Gebirge als solchen noch mehr aufwerten.

Auch Fachhochschule am Wunschzettel

Linhart kann dem Antrag „einiges abgewinnen. Wir hatten auch schon die Idee, eine Fachhochschule am campus21 anzusiedeln, das kann natürlich auch ein Gymnasium sein. Wir können aber nur Land und vor allem Bund darauf aufmerksam machen, dass es in Brunn genug Fläche dafür gibt, um mit den Grundeigentümern Kontakt aufzunehmen. Ob das vom Standort günstig ist, müssen andere beurteilen. Der Verkehr wird bei der Beurteilung auch ein Thema sein“.

Man werde „auf jeden Fall unsere Hand heben und bekunden, dass es ein schönes großes Grundstück in Brunn gibt“.

Was das Sportliche betrifft, merkt Linhart an: „Auf Gemeindeebene wurde das noch nicht diskutiert. Kreative Ideen mit Realisierungschance finden aber immer ein offenes Ohr bei mir.“