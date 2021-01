1979 wurde Adolf Valenta als jüngstes von vier Kindern in Baden geboren.

Nach dem Theologiestudium wechselt Valenta an die Päpstliche Universität Gregoriana in Rom.

2004 wird Adolf Valenta zum damals jüngsten Priester Österreichs geweiht.

2011 übernimmt Valenta die Leitung der Pfarre in Brunn am Gebirge, 2018 absolviert er ein Fachspezifikum in Systemischer Familientherapie.

2020: Valenta wird neuerlich in seiner Funktion als Dechant bestätigt.