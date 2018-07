Die Premiere von „Blutsbrüder“ im BRUNO steht am Donnerstag an, alle Szenen sind mit den zu Ferienbeginn eingestiegenen Jungdarstellern ausgearbeitet.

Maya Hakvoort, Musicalstar, Produzentin, Hauptdarstellerin und Wahl-Brunnerin, zeigt sich im NÖN-Gespräch mit der Aufarbeitung sehr zufrieden, sieht sich in der Thematik jedoch gefordert: „Als Mutter musst du immer kräftig sein, obwohl man innerlich verblutet. Zeitweise hatte ich Probleme, meine Rolle einzunehmen. Das Thema geht, besonders für mich als Mutter, voll unter die Haut. Nicht für seine Kinder sorgen zu können, da bin ich manchmal richtiggehend emotionell weggebrochen.“

Die Rolle der Mrs. Johnstone sollte man nur spielen, wenn man im richtigen Leben auch Mutter ist. „Emotional ist das wichtig, um glaubhaft zu wirken. Nur so ist der Schmerz allgegenwärtig darzustellen.“

In diesem Stück werden Entscheidungen nur aus Not heraus getroffen, das führt oft zu falschen. Hakvoort will vor Augen führen, „Menschen denken oft nicht genug über ihre Entscheidungen nach, die Konsequenzen sind jedoch oft gewaltig, die Schuld erdrückend“.

Produktion dieser Größe ist eine Herausforderung

Vizebürgermeister und Kulturreferent Gerhard Feichter, ÖVP, legte gemeinsam mit Maya Hakvoort den Grundstein zur Idee eines Musicals im BRUNO. „Es ist das erste Mal, dass wir uns als Gemeinde über eine Produktion in dieser Größe getraut haben. Nicht nur deshalb war es von Beginn weg sehr schön zu sehen, dass die Gemeinderatsmitglieder fast alle geschlossen an einem Strang zogen. Mit Maya als Partnerin wollten wir diese Herausforderung gerne annehmen. Wir als Veranstalter sind vom Aufwand und der künstlerischen Qualität mit dem Musical in einer Dimension, die alles bisher Dagewesene sprengt.“

Hakvoort ist es wichtig zu bemerken, dass „die Absicherung als Künstler schwierig ist“, deshalb ist sie stolz, 30 Mitarbeitern für zweieinhalb Monate eine Existenz zu geben.

Dass sie als Produzentin auch einmal durchgreifen muss, verhehlt sie nicht, „aber ich mache es mit Herz, es ist ein tolles Team und die Arbeit mit den Jugendlichen macht viel Spaß. „Zum Ende der Proben kann es schon einmal hektisch werden, wir sind aber gut im Plan“.

Dem Festsaal möchte Hakvoort Leben einhauchen und sie hebt den Mut der Gemeinde fürs Projekt besonders hervor. „Wir wollen zeigen, dass das Wagnis, das beide Seiten eingegangen sind, gelingt.“

Einen Wunsch sie: „Unser Publikum soll Emotionen mit nach Hause nehmen und nach der Premiere sagen: ,Hut ab‘, die Gesamtkomposition passt.“