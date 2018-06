Die Mitarbeiter des Gemeindeamtes Brunn konnten nach einem halben Jahr Bautätigkeit in den historischen Räumen des Amtshauses wieder in das Stammhaus am Franz Anderle-Platz 1 zurückkehren.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, erklärt die Hintergründe der notwendig gewordenen Renovierungsmaßnahmen. „Vordringliches Anliegen war, zu allen Stockwerken einen barrierefreien Zugang zu schaffen.“ Besonders das Service in Brunn (SiB), das im Erdgeschoß untergebracht ist, sollte ohne Hindernisse zugänglich sein und wurde nach den neuesten Maßstäben gestaltet.

Zusätzlich wurde ein Lift eingebaut und kleine Höhenunterschiede in den einzelnen Stockwerken durch Rampen ersetzt. Für die modern gestalteten Büros wurde ein eigenes Raumkonzept ausgearbeitet, um reibungslose Arbeitsabläufe sicherzustellen.

Im historischen Sitzungssaal und im Vorzimmer konnte die originale Wandmalerei aus dem 18. Jahrhundert partiell freigelegt und restauriert werden.

Symbiose zwischen Büro und Geschichte

Linhart zeigt sich sehr zufrieden über „die gelungene Symbiose zwischen einem modernen Büro und der historischen, erhaltungswürdigen Substanz“.

Mit dem Einzug ist im Inneren des Gebäudes – bis auf ein paar Kleinigkeiten – der Umbau beendet, erklärt Linhart, „sobald die Fassade gestrichen ist, werden wir auch das Gerüst abbauen“.