Das erste Sommertheater, veranstaltet von der Gemeinde Brunn und produziert von Bühnenprofi und Wahl-runnerin Maya Hakvoort, ist erfolgreich zu Ende gegangen. Mit 4.050 Besuchern, das entspricht einer Auslastung von 75 Prozent, konnte die Musicalproduktion „Blutsbrüder“ im Veranstaltungszentrum BRUNO die Vorgaben sogar übertreffen.

Vizebürgermeister und Kulturreferent Gerhard Feichter, ÖVP, ist über unzählige Rückmeldungen, darunter „Das hätten wir Brunn nicht zugetraut“ und „Die Sommerspiele müssen unbedingt eine Fortführung erfahren“, mehr als erfreut und erklärt:

2019 gibt’s eine Sommerspiel-Pause

„Nächstes Jahr geht sich organisatorisch nicht mehr aus, wir werden aber, wenn der Gemeinderat zustimmt, das Jahr 2020 für eine weitere Brunner Sommerspielproduktion anpeilen.“ Stolz weist Feichter darauf hin, dass „auf Gemeindeseite 50 Personen mit Enthusiasmus dabei waren, umso erfreulicher ist es, gleich mitten im Kultursommerreigen angekommen zu sein“. Musicalstar Maya Hakvoort zeigt sich euphorisch über das eingespielte Ergebnis und denkt an „eine kleine Tournee, andere Theater zeigten schon ihr Interesse“.

Auch sonst hat die Künstlerin „Ideen; die auszuplaudern ist noch zu früh, da sie noch in den Kinderschuhen stecken“. Man sei glücklich, dass sich „alles so ausgegangen ist. Für eine Dorfgemeinschaft an etwas zu arbeiten und Erfolg zu haben, das belebt den Platz und ist gut für die Menschen in Brunn“.