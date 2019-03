Die Vorbereitungen zur 8. Brunner Wiesn am Campus 21, die vom 6. bis 28. September über die Bühne geht, sind schon lange im Gang.

So ist die Arbeitsdevise der drei Veranstalter Andreas Hammerschmid, Christoph Novak und Mario Repa „nach dem Fest ist vor dem Fest“, nur allzu verständlich. „Wir sind vor allem bemüht, unsere Gäste immer wieder von Neuem zu begeistern“, erklärt Hammerschmid gegenüber den NÖN.

"Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen"

Dabei ist es ihm wichtig, eine anspruchsvolle Programm-Mischung zu bieten. Die Wiesn soll an den Freitagen und Samstagen zwar so belassen werden, „heuer bieten wir aber zusätzlich drei Konzert-Donnerstage an. Deutschsprachige Künstler stehen für uns dabei im Vordergrund.“

Das Volumen des Festzelts wird vergrößert, ohne die Sitzplatzanzahl zu erhöhen, „unsere Gäste sollen sich wohlfühlen“. Das bewährte 88.6-Almzelt soll in neuem Glanz erstrahlen. „Wir sind froh, jeder Altersgruppe ihren eigenen ,Spielraum‘ anbieten zu können, das ist uns letztes Jahr schon gut gelungen, schließt Hammerschmid stolz.“

Eventgastronomin Marion Hammerschmid zeichnet wieder für den kulinarischen Part auf der Wiesn verantwortlich.