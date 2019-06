Mitten in den Weingärten zwischen der „Hiatahütte am Kaiserriedweg“, die man über die Leopold Gattringer-Straße, Wasserwerkstraße und den Kesslerweg erreichen kann und der „Hiatahütte am Sieghartsberg“, lädt der Brunner Weinwanderweg zu einem gemütlichen Spaziergang mit perfekter Aussicht auf Wien ein.

Die elf neu gestalteten Tafeln des Weinwanderweges beinhalten Informationen über Klima und Boden, Geschichte der Hiata, Reben und Buschenschank. Losmarschieren kann man auch am Sieghartsberg, mit Einstieg über die Leopold Gattringer-Straße und Anton Seidl-Gasse.

"Die Tafeln waren nach zehn Jahren vergilbt"

Andreas Wieninger, Obmann des Brunner Weinbauvereins erklärt den Anlass der Erneuerung: „Die Tafeln waren nach zehn Jahren vergilbt. Im Zuge der Neugestaltung wurden in Zusammenarbeit mit Renate Hartmann und den örtlichen Winzern die Texte überarbeitet. Die Kosten dafür übernahm die Marktgemeinde Brunn und diverse langjährige Sponsoren des Brunner Weinbauvereins.“

Am sogenannten „Brunner Hauerplatzl“, in der Mitte des Weinwanderweges, liegt die Veranstaltungswiese samt Schauweingartenzeile.

Eröffnung ist am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr. Führungen: 15 und 17 Uhr bei der Hiatahütte am Kaiserried.