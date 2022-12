Das Tanzen bringt die Paare zusammen

Werbung

Der Tanzsportklub „Treff AS“ (AignerSzell) in der Bahnstraße 11 in Brunn am Gebirge machte schon öfter mit bemerkenswerten Platzierungen bei nationalen Meisterschaften auf sich aufmerksam.

Besonders herausgestochen haben im abgelaufenen Jahr Christa und Robert Müller aus Wiener Neudorf, die nicht weniger als elf erste Plätzen, einen zweiten und einen dritten Platz einfuhren.

Für ihre Leistungen und ihr großes Engagement rund um den Tanzsport wurde ihnen vom darüber hinaus vom Österreichischen Tanzsportverband (ÖTSV) das Leistungsabzeichen in Bronze verliehen.

„Tägliches Training steht an der Tagesordnung“, meinte Christa Müller, die den Slowfoxtrott eindeutig als ihren Lieblingstanz hervorhebt. Das ärztliche Duo wird von den Profistaatsmeistern und WM- wie EM-Semifinalisten Ingrid und Walter Szell (Tanzschule AignerSzell) in „Perfektion“ unterstützt und von Manfred und Anastasia Stiglitz unterrichtet.

Für das Ehepaar Müller übt das Tanzen „eine besondere Faszination aus“. Richtig zufrieden sind sie, wenn sie hören: „Es war so wunderschön, wie sie getanzt haben“.

Nicht weiter verwunderlich, dass die beiden einander vor 43 Jahren bei ihrem schwungvollen Hobby kennen- und liebengelernt haben, seit 30 Jahren sind sie verheiratet. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, lautet ihr Motto. Und sie haben eine Empfehlung: „Tanzen ist die schönste Art, ich liebe Dich zu sagen.“

Jetzt wird an einem weiteren großes Ziel gefeilt: „Wir wollen den Kombinations-Staatsmeistertitel bei den Senioren holen.“

