Brunn am Gebirge: Mut machen, um mehr zu fordern

„Der Krieg in der Ukraine überschattet alles – es betrifft uns alle, Bilder, von denen wir geglaubt haben, dass wir sie in Europa nicht mehr sehen müssen. Und es sind vor allem Frauen und Kinder betroffen, weil die Männer im Krieg sind“, hielt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner fest.

Pamela Rendi-Wagner

Das Veranstaltungszentrum BRUNO war bis auf den letzten Platz besetzt. Doch nicht nur die Frauen kamen, auch SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl, Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar oder Trumaus Bürgermeister & Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross. Rendi-Wagner wertete den vollen Saal dafür, dass „es immer noch viele frauenpolitische Baustellen in Österreich gibt. Frauen zählen zu den Verliererinnen der Corona-Krise, vielleicht gut beklatscht als Systemerhalterinnen in der Krise, aber nicht gut bezahlt. Wie viele dieser Frauen haben tatsächlich schon den Corona-Bonus ausbezahlt bekommen?“

Arbeit von Frauen mehr wertschätzen & bezahlen

Frauen arbeiten überwiegend in Jobs, die aus dem hauswirtschaftlichen Bereich entstanden sind wie Pflege, Kinderbetreuung, als Frisörin, und denen offenbar immer noch der Nimbus anhängt, nichts wert zu sein. „Und sie arbeiten überwiegend Teilzeit, was dazu führt, dass Frauen überproportional hoch von Altersarmut betroffen sind“, merkte Rendi-Wagner an. Auch von einer Gehaltstransparenz könne keine Rede sein, genauso wie sich keine bessere Bezahlung der Frauenbranchen abzeichne.

Gaby Steiner, Mödlings Bezirksfrauenvorsitzende aus Brunn am Gebirge, und Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt aus Pottendorf, Bezirk Baden, plädierten daher, „dass KinderPROgramm der SPÖ Niederösterreich konsequent durchzuziehen. NÖ ist trauriges Schlusslicht bei der ganztägigen Kinderbetreuung, auch, was die Schließzeiten betrifft.“

Elvira Schmidt

Die Wirtschaft könne es sich nicht mehr leisten, auf gut ausgebildete Frauen zu verzichten. Darum müssten in einem ersten Schritt Kinder ab dem zweiten Lebensjahr einen Platz im Kindergarten finden – inklusive gesetzlichen Anspruch darauf.

Elementarpädagogin Michaela Binder, Bezirksfrauenvorsitzende aus Wiener Neustadt, wünscht sich „kleinere Gruppen. Und eine zweite Pädagogin pro Gruppe, damit man wirklich auf jedes Kind eingehen kann.“ Auch die Änderung der Bezeichnung von „Tante“ auf Kindergärtnerin, Kindergartenpädagogin bis jetzt zu Elementarpädagogin sei „wertlos, wenn sich die Aufwertung der Berufsbezeichnung nicht auch finanziell auswirkt“.

