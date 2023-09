Tschetschene stach 20 Mal auf Taxler ein

Ein vorerst unbekannter Täter stieg am Montag gegen 4.30 Uhr am Bahnhof Mödling in ein Taxi und ließ sich nach Breitenfurt fahren. Ebendort stach der Fahrgast plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung auf den 49-jährigen Taxilenker mehrfach und in brutaler Art und Weise ein. Der Schwerverletzte konnte aus dem Taxi flüchten und versuchte noch, den Täter am Aussteigen zu hindern. Doch der stach durch das geöffnete Fenster weiter auf den Taxler ein. Der um sein Leben kämpfende und mittlerweile am Boden liegende Taxilenker schaffte es, dem Täter schlussendlich das Messer zu entreißen.

Mödling, Maria-Enzersdorf Taxler mit Messer attackiert: Großfahndung nach Straftäter erfolgreich

Der Taxilenker stieg erneut ins Auto, startete und versuchte, davon zu fahren, verlor jedoch alsbald die Kontrolle, kam von der Straße ab, das Fahrzeug blieb auf der rechten Seite liegen. Der Albtraum ging weiter, denn der Täter stand schon wieder beim Taxler, stach abermals auf den bereits schwer Verletzten ein und griff auch zu Pfefferspray. Dann kletterte der Mann ins Auto, rieß den mit Lebensmitteln und Getränken gefüllten Rucksack des Taxilenkers an sich und flüchtete zu Fuß. Der schwer verletzte Taxilenker konnte mit dem SOS-Knopf die Polizei verständigen.

Lebensgefahr nach Not-OP gebannt

Das Opfer wurde von der FF Breitenfurt geborgen, war bewusstlos und wurde nach ärztlicher Versorgung in das UKH Meidling zur Not-OP eingeliefert. Er erlitt mindestens 20 Einstiche. Bei dem 49-Jährigen bestand vorerst Lebensgefahr, mittlerweile ist das Opfer stabil und aus dem Tiefschlaf erwacht. Eine eingeleitete Großfahndung nach dem Täter mit einem Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunden und mehreren Polizeistreifen des Bezirkes Mödling verlief vorerst negativ.

Die weitere Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und der Tatortgruppe übernommen. Bei einer durchgeführten Nachsuche am Montagvormittag konnten unweit des Tatorts zahlreiche Utensilien, Teile der Täterbekleidung und der geraubte Rucksack aufgefunden werden. Nach einer ersten Auswertung sichergestellten Gegenstände bzw. Spuren, Sichten von Videoauswertungen und Zeugenvernehmungen konnte ein erster Tatverdacht gegen einen tschetschenischen Staatsbürger begründet werden; die Staatsanwalt Wiener Neustadt erließ die Festnahmeanordnung.

Schwerpunkt der Suche vorerst bei Burg Liechtenstein

Am Dienstagabend ging der Hinweis ein, dass sich der Beschuldigte im Bereich der Burg Liechtenstein aufhalten soll. Eine neuerliche Großfahndung samt Polizeihubschrauber, Polizeidrohnen, Diensthunden und zahlreichen Streifen wurde eingeleitet. Tatsächlich konnte dabei der Verdächtige wahrgenommen werden, ihm gelang vorerst wiederum die Flucht. Am Mittwoch gegen 2.30 Uhr wurde der Tschetschene in Mödling von Polizisten neuerlich gesichtet und die Fahndung in diesen Bereich intensiviert. Dieses Mal mit Erfolg: Um exakt 4.04 Uhr wurde der Beschuldigte von Bediensteten der Polizeiinspektion Mödling festgenommen.

Der 28–jährige tschetschenische Staatsbürger aus Wien zeigte sich bei der Einvernahme geständig, er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.