Wie es einmal war: Zu Gast in Alt-Mödling

Seit seiner Kindheit kennt der Mödlinger Historiker und ehemalige Direktor der NÖ Landesbibliothek Gebhard König (71) die Kaffee- und Wirtshäuser seiner Heimatstadt.

Anfangs lernte er sie durch seinen Vater kennen, dann vertiefte er seine Erfahrungen in Studien- beziehungsweise Jugendjahren mit Freunden, später auch im Rahmen des regen Vereinslebens der Schwarzkogler.

„Ich war immer gerne in Mödlings Beiseln unterwegs, da hat sich das Thema angeboten, zumal man jetzt noch die Leute befragen kann, die sich an die alten Zeiten erinnern“, kommentiert König sein Buch „Zu Gast im alten Mödling“, für das er drei Jahre lang recherchiert und über 90 Bilder zusammengetragen hat.

Auf 122 Seiten präsentiert er die wichtigsten Mödlinger Hotels, Kaffee- und Wirtshäuser anno dazumal, beginnend im Jahr 1880. Viele existieren nicht mehr, oft nicht einmal mehr die Gebäude.

König dokumentiert nicht nur deren Entstehen und Vergehen, er haucht der Erinnerung auch Leben ein, indem er Familien-Porträts skizziert und Personen und Anekdoten für die Nachwelt festhält.

Aufgrund des beigefügten Kartenmaterials lädt dieser Ausflug in die Vergangenheit zum Spaziergang durch die Geschichte Mödlings. Das Buch ist in der Edition Winkler-Hermaden erschienen.