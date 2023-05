Die kriminelle Seite des Wischens

„Putzfrauen können sich in fast alle Bereiche Zutritt verschaffen und sind dabei gleichzeitig eigentlich immer unauffällig“, erklärt die Autorin ihre Wahl für die ungewöhnlichen Krimi-Heldinnen. Neben spannenden Fällen gewährt Sabine Kunz in ihren Büchern auch Einblicke in die meist ungewöhnlichen Lebensgeschichten ihrer putzenden Agentinnen aus vielen verschiedenen Ländern. Und natürlich darf auch die Liebe mit all ihren Irrungen und Wirrungen nicht fehlen.

Die beruflichen und künstlerischen Erfahrungen der Autorin als Kabarettistin und Drehbuchautorin sowie ihr erstes Buch „Die Saubermacherin“, das für den Leo-Perutz-Preis vorgeschlagen wurden, sind die besten Empfehlungen für alle Freunde des humorvollen Krimis.

Zum Inhalt: Theaterregisseur Oscar Bydlinsky erleidet einen Nervenzusammenbruch, weil sein Skript auf seltsame Weise manipuliert wurde. Ioana, Putzfrau mit geheimer Agenda, wird von ihrer Agentur beauftragt, den scheinbar „durchgeknallten“ Regisseur zu durchleuchten. Doch anstatt der erhofft einfachen Lösung des Falls wird er immer mysteriöser. Und als wäre das nicht genug, muss sich Ioana privat auch noch mit alten Familiengeheimnissen und aufkeimenden Gefühlen für ihren Vorgesetzten herumschlagen.

Autorin Sabine Kunz freute sich über den Besuch von Hinterbrühls Bürgermeister Erich Moser, der zur Präsentation herzlich gratulierte und eine große Leserschaft wünschte.

