Laxenburg weiß mehr über „Russland von innen“

„Wir hatten das Bedürfnis, mehr zu erzählen, als sich in einer ZIB-2-Schaltung ausgeht“, betonte Paul Krisai. Der gebürtige Mödlinger, Journalist des Jahres 2022, der das ORF-Büro in Moskau leitete und nunmehr gemeinsam mit Kollegin Miriam Beller Erlebtes in Worte fasste. „Im Buch holen wir Menschen vor den Vorhang, die uns beeindruckt und berührt haben“, erzählte Krisai im voll besetzten Multifunktionssaal des Bildungscampus. „Wir haben so viel erlebt und wollten es niederschreiben“, ergänzte Beller.

Entstanden ist ein Werk, das sehr persönliche Einblicke in die Arbeit der beiden gibt. Etwa, wie sie den Kriegsbeginn erlebt habe und wie sich die Arbeit unter den Zensurbedingungen verändert hat. Denn: Während die russische Bevölkerung anfangs noch sehr offen mit ihnen über den Krieg sprach, habe sich das schlagartig mit dem Inkrafttreten der Zensurgesetze geändert. „Es wurde zunehmend schwieriger, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten.“

Beller sprach außerdem über die Protestbewegungen in Russland und Krisai erzählte, was russische Männer in seinem Umfeld von der Mobilmachung hielten: „Manche gingen wochenlang nicht aus dem Haus, um einem Einberufungsbescheid zu entgehen“, beschreibt Krisai den Schrecken dieser Tage.

„Es ist eine besondere Ehre für uns, zwei so besondere Persönlichkeiten bei uns begrüßen zu dürfen“, bedankte sich Bürgermeister David Berl, ÖVP, bei dem Journalisten- und Autorenduo.