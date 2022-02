Ein Buch gibt’s um einen Euro in Maria Enzersdorf

Lesen bildet, vertreibt die Zeit und macht Spaß. Sich jedoch Bücher oder Zeitschriften zu kaufen, kann gehörig ins Geld gehen. Da bietet die Marktgemeinde Abhilfe an: mit der in den 70er-Jahren gegründeten und seit den 2000er-Jahren am Theißplatz angesiedelten Bibliothek.

Bibliotheksleiterin Ursula Brandner erzählt von 12.000 Medien, Bücher, Zeitschriften und Hörbücher, die man den interessierten Kunden anbieten kann. Besonders beliebt sind Krimis, da es „einen Anfang und ein klares Ende gibt. Da gibt es einen Mord und der wird am Ende aufgeklärt. Bei Romanen hingegen bleibt die Handlung oft hängen“.

Vorlesungen für Kinder und Erwachsene

Auch das Interesse an Kinderbüchern sei sehr groß, behilflich sind da auch die „Vorlesenachmittage, die in der Bibliothek organisiert werden“. So zuletzt von Kim Döppes mit „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels.

Aber nicht nur die Jüngsten kommen in den Genuss des Vorlesens, auch für Erwachsene werden „einmal im Monat Vorleseabende mit literarischen Themen oder Gedichten organisiert“, erzählt Brandner. Die nächste derartige Veranstaltung ist eine Lesung von Wolfram Huber am 23. Februar, 18 Uhr, anlässlich des 150. Todesjahres von Franz Grillparzer aus „Das Kloster von Sedomir“. Der Eintritt ist frei. Egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, wichtig sei, dass „man den Menschen das Lesen schmackhaft macht“, so Brandner.

Auffällig war, dass sich die Entlehnzahlen an sich in der Pandemie kaum verändert haben. Man habe nur bemerkt, dass „etwas weniger Leser mehr an Material ausgeborgt haben“. Hier hat wohl auch das „Click und Collect“-System geholfen.

Kinder- und Jugendbücher können gratis entlehnt werden, Erwachsene zahlen für 14 Tage Entlehnen einen Euro – kostenlose Einschreibung inklusive. Die Bibliothek am Theißplatz 4 hat Montag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr und Freitag 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden