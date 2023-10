Jazzforum Mödling: Saisonauftakt mit dem Uli Langthaler „Qarteto“

Mit einem musikalischen Highlight, dem Auftritt von Ulli Langthalers Qarteto, startete das Jazzforum am Samstag in der Bühne Mayer in die Saison. Tobias Pustelnik (Tenorsax), Dusan Novakov (Drums), Gerhart Ornig (Trompete) und Uli Langthaler (Kontrabass), allesamt ebenso versierte wie gefragte Musiker, rissen das Publikum von Anfang an mit. Neben Stücken von Charlie Parker oder Billy Strayhorn waren auch Kompositionen von Uli Langthaler und seiner Tochter Paula zu hören. Für besondere Aktzente sorgte Percussionist Andi Steirer als Gastmusiker. Das nächste Konzert des Jazzforums findet am 19. Oktober um 19.30 Uhr statt: das musikalische Urgestein Silo Senkrecht spielt auf.