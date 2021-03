„Das Theater kann ganz viel: An unseren Gefühlen rühren. Zum Denken anregen. Vor allem aber kann es eines: Es zeigt uns Menschliches, allzu Menschliches auf“. Birgit Oswald, Leiterin und Regisseurin des THEO (Kinder- und Jugendtheater in Perchtoldsdorf) ist verzweifelt:

„Seit Monaten darf ich nun diesen Beruf, der mein Leben ist, nicht ausüben. Gewiss, wir haben eine Pandemie. In der kurzen Lücke in den Monaten August, September und Oktober haben wir aber erfolgreich aufgeführt – mit Sicherheitskonzept, Desinfizieren, Kontrollieren und dankbaren Zuschauern.“

Vor allem für Kinder und Jugendliche sei es „lebensnotwendig, wieder angeregt zu werden. Zu lachen, gemeinsam, im Theater. Über einen Hasen zum Beispiel, der einen Sprachfehler hat. Weil sie sich selbst darin erkennen können – und dabei ganz en passant erfassen, dass es nicht so schlimm ist, etwas nicht zu können. Dass es jemanden gibt, dem dein Makel egal ist, der ihn nicht einmal wahrnimmt“. Der „Hase Primel“, der kein „Sch“ sprechen kann, weil seine Zähne sind zu lang, steht seit Wochen in den Startlöchern. Im April gibt’s den nächsten (Aufführungs-)Versuch.

Dass man nun „seit „Monaten auf Eis liegt“, macht Oswald schwer zu schaffen: „Ich habe geweint, getrauert, geschrien, geflucht. Nicht, weil ich eine Corona-Leugnerin bin, sondern, weil meine nunmehr 40-jährige Theaterarbeit mich einen Lebensgrundsatz gelehrt hat: ,Spiel mit dem, was da ist, nicht mit dem, was nicht da ist.“

Aus Oswalds Sicht würde das heißen: „Lebe mit der Pandemie, sie ist da. Entzieht uns aber nicht die Lebensgrundlage Theater. Es wird schwierig genug für unsere nächste Generation, mit allen Klimathemen der nächsten 40 Jahre fertig zu werden. Das Rüstzeug, das das Theater als Gegenwelt bieten kann, um selbst zu kreativem Handeln zu kommen, darin liegt viel Potenzial.“

Ihr unmissverständlicher Appell an die Politik: „Öffnet! Und zwar sofort! Pandemiegerecht! Und gebt uns und den Leuten zurück, was uns allen gehört! Einen Raum, in dem innere Grenzen erweitert werden. Einen Platz zum Auftanken. Eine Handlungsweise, mit einem kleinen Theater für Kinder und Jugendliche, die einer Kulturnation würdig ist. Wir wollen mit dem umgehen, was ist, denn das können wir.“