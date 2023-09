Jimmy Schlager spielt in der Mödlinger „Bühne Mayer“ auf

Vor mehr als zehn Jahren haben sich die Bühnenwirtshäuser Niederösterreichs zusammengetan, um sich in ihrer Funktion als kulturelle Nahversorger noch mehr zu profilieren und zu vernetzen. Obfrau ist Edda Mayer-Welley, die in Mödling die Bühne Mayer als kulinarische und kulturelle Kleinkunstlocation betreibt und dort regelmäßig ein attraktives Programm anbietet: „Die Idee hat sich im Laufe der Jahre bewährt, es geht zum einen darum, sich zu vernetzen, zum anderen natürlich auch darum, Kultur zu den Menschen zu bringen, Atmosphäre und Ambiente zu bieten und all das mit Kulinarik zu kombinieren.”

Gefeiert wird NÖ-weit am Samstag, 30. September, mit dem Tag der offenen Wirtshaustür, mit zehn Veranstaltungen in zehn Wirtshäusern, unter anderem in Korneuburg, Mistelbach, Zwettel und natürlich auch in Edda Mayers „Bühne Mayer“ in der Kaiserin Elisabeth-Straße in Mödling. Los geht's um 11 Uhr beim Frühschoppen mit Jimmy Schlager, mit Fassanstich, Oktoberfestbier, Stelz'n und Weißwurst.