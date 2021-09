Veranstalter Andreas Rottensteiner hat nach der Corona-bedingten Pause wieder jede Menge Hochkaräter im Köcher. Allerdings: Trotz nationaler Topstars musikalischer oder kabarettistischer Art hält sich der Publikumsandrang nach wie vor noch in Grenzen. Selbst für Künstlerinnen und Künstler, für die „Rotti“ in normalen Zeiten nicht einmal Werbesujets plakatieren musste, gibt’s oft noch genügend freie Plätze.

Rottensteiner versichert, dass in der Burg Perchtoldsdorf und dem BRUNO in Brunn am Gebirge – den beiden Hauptlocations – alles auch getan werde, um ein (Corona-)sicheres Vergnügen zu ermöglichen. Er hofft aber auch, dass die Zutrittsregelungen „endlich für alle überschaubar werden“.

Das nächste Highlight in der Burg Perchtoldsdorf: „Wiener Blond“ – Verena Doublier und Sebastian Radon – sind am Montag, 4. Oktober gemeinsam mit dem „Original Wiener Salonensemble“ zu hören. „Uns verbindet einiges“, verrät Sebastian Radon, der seine Wurzeln in Achau hat, im NÖN-Gespräch: „Cellistin Anna Starzinger, die wir aus Studienzeiten kennen, hat Arrangements zu Wiener Blond-Klassikern gemacht, weitere sind dazugekommen.“ All das sei auf dem Live-Album „endlich salonfähig!“ und auch in Perchtoldsdorf zu hören: „Mit vielen Musikern auf der Bühne zu stehen, ist immer toll. Das hat eine ganz eigene Dynamik“, schwärmt Radon und freut sich auf den Perchtoldsdorf-Termin.