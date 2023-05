Vösendorfer Kirchenplatz: Zentraler Ort der Begegnung

„Unser Kirchenplatz ist ein zentraler Ort der Begegnung in unserer Gemeinde. Daher ist es auch notwendig, diesen Platz zukunftsfit zu gestalten und dementsprechend zu modernisieren.“ Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, hat daher vor Monaten die Vösendorferinnen und Vösendorfer dazu aufgerufen, Wünsche und Ideen einzubringen.

Nicht weniger als 400 Vorschläge wurden abgegeben, freute sich Koza über die hohe Resonanz des bislang größten Beteiligungsprozesses. Immerhin gehe es darum, den Kirchenplatz zu einer offenen und begrünten Erholungszone zu machen, die verstärkt für Veranstaltungen genützt und als gesellschaftlicher Treffpunkt dienen soll.

In einem nächsten Schritt geht es nun um die Architekten-Ausschreibung. Der dann auserkorene Experte oder die Expertin soll dann Pläne auf Grundlage der Ideen und Wünsche erstellen, die im Herbst präsentiert werden. Den völlig neu gestalteten Kirchenplatz will Koza ein Jahr später eröffnet wissen. Etwa 1,5 Millionen Euro sind für die Revitalisierung budgetiert, Landesförderungen (Dorf- und Stadterneuerung) inklusive. Wichtig ist für Koza auch, dass sich der Kirchenplatz auch über die Ortsstraße ziehen soll: „Man soll ihn auch wahrnehmen, wenn man an diesem neuen Ortskern Vösendorfs vorbeifährt.“

www.kirchenplatz-morgen.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.