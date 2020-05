Die Linienführung des 363ers stößt Anrainern der Franz Grillparzer-Straße und der Friedhofstraße sauer auf. Seit Juli 2019 macht Monika Kolovos als Sprecherin der Bürgerinitiative dagegen mobil. Die Streckenführung sei „eine unzumutbare Belastung für uns. Die Busse fahren täglich 33 Mal vorbei, auch, wenn kein Schulbetrieb ist. Dazu kommen sieben Fahrten der Linie 303 pro Tag“.

Am meisten stört die Bewohner der Einfamilienhaus-Siedlung, dass der Fahrplan an (normal) schulfreien Tagen nicht an das geringe Fahrgastaufkommen angepasst wird.

Kolovos kritisiert außerdem, dass die Verlegung der Buslinie ohne Gemeinderatsbeschluss erfolgt sei: Es gebe keine Aufzeichnungen über eine diesbezügliche Diskussion, „wir Anrainer wurden in die Entscheidung nicht eingebunden“.

Ganz anders sieht dies Infrastrukturgemeinderat Manfred Biegler, SPÖ: „Diese Buslinie ist die einzige direkte Verbindung von Gumpoldskirchen über Guntramsdorf nach Mödling und erfüllt damit eine wichtige Nahverkehrsfunktion.“ Auch für die Schüler der Mittelschule Gumpoldskirchen sei diese Linie wichtig. Zudem würden an schulfreien Tagen sehr wohl weniger Busse fahren.

Die Verlegung der Streckenführung sei die einhellige Empfehlung aller Experten gewesen. „Wir haben diese Maßnahme im Verkehrsausschuss umfassend beraten. Der überwiegende Teil des Gemeinderates hat dem zugestimmt“, betonte Biegler. Die Verlegung sei in erster Linie aus sicherheitstechnischen Gründen passiert: „Es geht hier um die Schulwegsicherung. Die Kinder können nun vor der Tür des Gymnasiums aussteigen.“ Biegler machte auch deutlich, laufend das Gespräch mit den Anrainern zu suchen. „Ich habe mit vielen Personen gesprochen. Sehr oft konnte die Situation dann verbessert werden.“