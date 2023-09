Bürgermeisterempfang: Ein Aus- und Rückblick zum Sommerende

Der laue Abend am Freitag machte vergessen, dass es bereits der 1. September war. Zahlreiche Bürgermeister aus Vösendorfs Nachbargemeinden, politische Weggefährten, Vertreterinnen und Vertreter der Vereine waren der Einladung von Koza gefolgt. Durch den Abend führte die aus Berndorf stammende Künstlerin Pia Baresch, vielen als fixes Ensemblemitglied des Laxenburger Kultursommers von Intendant Adi Hirschal bekannt.

Stadtrat Gerd Zaunbauer (Mödling), Bürgermeister Anton Jenzer (Gaaden) Stadträtin Brigitta Haltmeyer (Berndorf), Pia Baresch, Bürgermeister Hannes Koza, Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (Baden), Bürgermeister Robert Weber (Guntramsdorf), Hans Tröber, Jörgen Vöhringer, Bürgermeister Johannes Seiringer (Gießhübl) Foto: Judith Jandrinitsch

Sie bat den Ortschef auf die Bühne, der Vösendorf als eine pulsierende Marktgemeinde positioniert hat, in der sich „einfach etwas tut“. Vor allem das kulturelle Leben ist in Vösendorf aufgeblüht, seitdem Astrid Krainz in Kooperation mit der Marktgemeinde das KulturGewölbe entstaubt hat. Auch die neue Ausrichtung des großen Vösendorfer Dorffestes als Schlossfest im Park sei von der Bevölkerung bestens angenommen worden. Hier ist für jeden etwas dabei - von modern über klassisch bis hin zu traditionellen Klängen. Besonders stolz ist Koza auf den Kindergemeinderat, den er heuer ins Leben gerufen hat. In der Volksschule wurde dafür die Werbetrommel gerührt, mittlerweile hat sich der Kindergemeinderat längst konstituiert und tagt regelmäßig. Er erwarte auch gar nicht, von den Kindern als „Herr Bürgermeister“ angesprochen zu werden. Seine Devise ist: „Sagt Hannes zu mir“.

Brigitta Haltmeyer, Franz Gartner, Carmen Jeitler-Cincelli, Johannes Seiringer, Gerald Weilbuchner. Foto: Judith Jandrinitsch

Ungezügelte Bebauung stoppen

Einen Schwerpunkt, den er sich gesetzt hat, ist die Verbauung in Vösendorf in solche Bahnen zu lenken, „dass das Wohl der Bevölkerung vor das Wohl von gewieften Bauträgern kommt“. Denn man müsse schon Durchsetzungsvermögen zeigen, um mit allen Wassern gewaschenen Bauträgern etwas entgegenzusetzen - Koza habe das aufgrund der entsprechenden rechtlichen Beratung und einer Änderung der Bebauungsbestimmungen auch geschafft. „Auf das bin ich stolz, denn das war ein Versprechen im Wahlkampf von mir“, sagt Koza. Das nächste große Projekt - das größte Bürgerbeteiligungsprojekt, das in Vösendorf je umgesetzt wurde - ist die Umgestaltung des Kirchenplatzes. Etliche Vorschläge seien am Gemeindeamt eingetroffen, jetzt müssen die Ideen auch in Pläne gegossen und umgesetzt werden. Koza ist es ein Anliegen, für alle Generationen die entsprechenden Angebote zu haben. So gibt es jetzt einen Seniorentreff statt mehrerer über ganz Vösendorf verteilt. „Wir bringen die Seniorinnen und Senioren auch per Bus zu dem zentralen Treffpunkt und das wird sehr gut angenommen“, sagt Koza.

Hannes Koza im Interview mit Pia Baresch Foto: Judith Jandrinitsch

Besonderer Dank an Amtsleiterin Simone Plank

Seit einem Jahr ist Simone Plank Amtsdirektorin von Vösendorf - als erste Frau in dieser Position überhaupt. Ihr dankte Koza ganz besonders: „Wir haben fast täglich eine Besprechung und tauschen uns über alles aus. Sie motiviert das gesamte Team, alle ziehen an einem Strang und versuchen, Projekte und Vorgaben so rasch als möglich umzusetzen.“ Einen besonderen Dank richtete Koza auch an „die Familien aller, die in der Gemeinde und der Gemeindepolitik beschäftigt sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr immer für die Gemeinde Vösendorf da seit. Deshalb möchte ich mich dafür wirklich bedanken“. Und eines hat Hannes Koza auch geschafft. Nach dem Motto „Tu Gutes und rede darüber“ setzt er Vösendorf nicht nur in der Realität in eine neues Licht. Auch in den Sozialen Medien kann man immer mitverfolgen, was sich in der Marktgemeinde gerade tut.