Basisdemokratie hat sich bei ÖVP-Biedermannsdorf nicht durchgesetzt

Vor zwei Wochen kürte der ÖVP-Gemeindevorstand Hans Wimmer zum neuen Bürgermeisterkandidaten der ÖVP. Die aktuelle Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, will ihr Amt bis Jahresende zurücklegen. Neun von 12 Vorstandsmitgliedern wählten Hans Wimmer, drei Martin Wimmer. Nach einem Auslandsaufenthalt nimmt Martin Wimmer, Cousin von Hans Wimmer, „mit dem ich das beste Verhältnis habe“, zur Wahl Stellung. 30 Jahre lang hat er sich bereits für die ÖVP Biedermannsdorf engagiert, zehn Jahre davon im Gemeinderat.

Die Entscheidung, sich generell wieder zu engagieren sei durch persönliche und konstruktive Gespräche mit zahlreichen Biedermannsdorferinnen und Biedermannsdorfern im Laufe der letzten beiden Jahre gereift. „Für diesen – häufig parteiübergreifenden - Vertrauensvorschuss und die Offenheit bin ich sehr dankbar. Es ist sehr aufbauend, wenn man so einen Zuspruch erhält und es gibt Kraft, sich der Verantwortung zu stellen“, betont Wimmer.

Er hätte allerdings eine andere Vorgehensweise gewählt. Er sei für die Einberufung eines Sonderparteitages im Herbst gewesen, um sämtliche Mitglieder und somit die ÖVP-Basis in die Kandidatenwahl für das Bürgermeisteramt einzubinden. Er merkt an: „Das habe ich im Rahmen der ÖVP Vorstandssitzung nach Absprache mit meinen Unterstützerinnen und Unterstützern auch vorgeschlagen. Und auch bereits in einem anderen Vieraugengespräch mit ÖVP Vorstandsmitgliedern davor ebenfalls.“ Aus seiner Sicht wäre dieser Ansatz das richtige Signal gewesen, um mehr Breite in die Diskussion zu bringen. „Dieser basisdemokratische Ansatz hat leider nicht ausreichend Unterstützung gefunden. Die Einladung zum Hearing habe ich selbstverständlich dennoch angenommen, um dort das Konzept einer Neuausrichtung in der Gemeinde aber auch in der Partei zu vertreten.“

Sein persönliches Fazit nach der Wahl laute: „Für mich persönlich bedeutet die jetzige Entscheidung, dass ich mich weiterhin in diversen Vereinen engagieren und relevante Themen zum Wohle Biedermannsdorfs auch auf der politischen Bühne einbringen werde. In welcher Art und Weise wird die Zukunft zeigen.“