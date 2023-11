Biedermannsdorf hat mit Hans Wimmer neuen Bürgermeister

11 Stimmen für Hans Wimmer, sechs für Simone Jagl, seit Mittwochabend ist Hans Wimmer amtierender Bürgermeister von Biedermannsdorf. In den Reihen der ÖVP waren die Gemeinderäte Josef Michelfeit und Matthias Presolly entschuldigt. Die SPÖ war inklusive Vizebürgermeister Sepp Spazierer mit ihren vier Mandataren vollzählig anwesend, ebenso entschuldigt waren die beiden Mandatare der FPÖ, Manuela Ronne und Christoph Luisser. Die Grünen waren mit sechs Gemeinderätinnen und Gemeinderäten vollzählig erschienen. Bevor die Gemeinderäte zur Bürgermeisterwahl schritten, musste noch als Ersatz von Hans Wimmer ein neues ÖVP-Gemeinderatsmitglied gewählt worden. Die Wahl fiel einstimmig für Alessia Valentina Buratti aus, die auch in die Ausschüsse gewählt wurde, in denen Wimmer bisher tätig war - in den Wirtschafts-, Finanz-, Infrastruktur- und in den Umweltausschuss.

Die neue ÖVP-Gemeinderätin Alessia Buratti mit Vize Sepp Spazierer. Foto: Judith Jandrinitsch

Grüne brachten eigenen Kandidatenvorschlag ein

Die Grünen brachten, für viele doch überraschend - mit geschäftsführender Gemeinderätin und Bundesrätin Simone Jagl einen eigenen Kandidatenvorschlag für das Bürgermeisteramt ein. Gemeinderat Martin Firsching von den Grünen erklärte, warum dieser Gegenvorschlag notwendig war: „'So sind wir nicht' sagte Bundeskanzler Karl Nehammer in einer Rede und wollte damit das Vertrauen in die österreichische Politik wieder herstellen. Die Grünen in Biedermannsdorf stehen für transparente Politik, transparente Prozesse und Entscheidungen. Daher haben wir Simone Jagl für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen.“ Denn nachvollziehbare, transparente Prozesse seien das, was Biedermannsdorf im Moment am meisten brauche. Auf NÖN-Nachfrage sagte Simone Jagl, „dass die Grünen schon länger überlegt haben, einen eigenen Kandidaten ins Spiel zu bringen. Schon alleine deshalb, um ein Zeichen zu setzen“.

Vizebürgermeister Sepp Spazierer zählte die Stimmen aus, assistiert von Karl Wagner (Grüne) und Andrea Slapnik (SPÖ). Foto: Judith Jandrinitsch

Ungültige Stimmen gab es keine - die Stimmen der SPÖ konnte daher Wimmer für sich verbuchen, den 11 Gemeinderäte zum neuen Ortschef wählten. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, sagte dieser nach der Wahl. „Ich werde das beste für die Gemeinde geben. Dabei sehe ich mich nicht als großen Chef, ich will für alle Biedermannsdorferinnen und Biedermannsdorfer da sein.“ Zum Einstand lud er nach der Sitzung zu selbstgemachten Aufstrichen - Wimmer ist ein hervorragender Koch - und einem Glas Wein in den Innenhof des Perlashofes. Vizebürgermeister Sepp Spazierer erklärte, warum die SPÖ für Wimmer gestimmt hat: „Wir sind nach der letzten Gemeinderatssitzung ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP eingegangen. Und zu diesem stehen wir auch noch heute.“ Zaungäste waren auch aus der Nachbargemeinde Achau angereist - Bürgermeister Johannes Würstl und Vize Rudi Sattler verfolgten die Gemeinderatssitzung inklusive Bürgermeisterwahl von den Besucherrängen aus und gratulierten dem frischgebackenen Ortschef nach der Wahl.