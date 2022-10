Klare Sache im Bezirk Mödling: 64,6% für Van der Bellen .

An der Wiederwahl Alexander Van der Bellens gab es im Bezirk Mödling keine Zweifel. Platz 2 an Walter Rosenkranz (11,1%), Platz 3 überraschend an Dominik Wlazny (9,0%).