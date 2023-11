Perchtoldsdorfer „Sonnengold“ strahlt stellvertrend für alle Weine

Österreichs Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager, seit exakt zehn Jahren im Amt, versprühte Optimismus: „Wir haben eine gute Ernte eingefahren.“ Den Wetterunbilden zum Trotz. „Keine Sorge, die Stöcke und Trauben werden die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, mitmachen. Daher mein wichtiges Signal: Es ist genügend österreichischer Wein vorhanden. Und es wird auch weiterhin Grünen Veltliner geben, denn es gab noch nie so viel Technik, Wissen und ausgebildete Winzerinnen und Winzer.“ Österreichs Weinkönigin Sophie I. Hromatka aus Wölbling (St. Pölten-Land) merkte an, dass „jeder Jahrgang eine Herausforderung ist. Aber dieses Jahr haben wird unglaublich gesundes und schönes Material zur Verfügung“.

Der Österreichische Weinbauverband bedankte sich beim Weinbauverein Perchtoldsdorf für die langjährige besondere Pflege der Weinkultur und Weintradition mit einer Urkunde, die Obmann Toni Nigl (2.v.l.) übernahm. Karl Wilfing, Bürgermeisterin Andrea Kö, Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner und Johannes Schmuckenschlager gratulierten. Foto: Dworak

Für den Weinbauverein Perchtoldsdorf hatte Schmuckenschlager eine Überraschung parat: Er überreichte Obmann Toni Nigl eine Dank- und Anerkennungsurkunde für die langjährige besondere Pflege der Weinkultur und Weintradition. Umstände, die „in Zeiten, wo wir mehr posten als prosten von wesentlicher Bedeutung ist“.

Landtagspräsident Karl Wilfing, ÖVP, weiß als Poysdorfer, worum es im Weinbau geht, und hob vor allem „das Zusammenspiel zwischen Tradition und Moderne“ her. Und er schmunzelte: „Ich proste liebe dreimal und poste nur einmal am Tag.“ EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, ÖVP, brachte einen nicht unwesentlichen Faktor ins Spiel, der dazu führe, dass Österreich vinophiler „Feinkostladen der Welt bleiben wird: Wir haben auch in unseren Schulen die besten Jahrgänge“.

Richard Kager nahm die Bundesweintaufe 2023 vor. Sophie I. holte dafür stellvertretend Wein aus dem Hause Drexler-Leeb aus der Hochstraße aus dem Fass. „Wein hält jung, ist – in Maßen genossen – gesund, sorgt für Fröhlichkeit im Herzen und führt uns zu geselligem Beisammensein“, meinte Kager. Der edle, junge Tropfen hört auf den Namen „Sonnengold“. Ein Name, den Erich Giese auswählen durfte. Denn der „bedeutendste lebende Wachau-Maler“ (Laudator Franz Backknecht) aus Weißenkirchen (Krems-Land) wurde mit dem Bacchuspreis 2023 geehrt - eine von der Österreich Wein Marketing GmbH und dem Österreichischen Weinbauverband gestiftete und nach dem Weingott benannte Auszeichnung. Sie wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich besondere Verdienste um den österreichischen Wein erworben haben. „Erich Giese ist klar, offen, liebenswürdig, weinselig und bringt uns mit seinen Bildern die Tiefe der Weinkultur nahe“, ergänzte Backknecht.

Österreichs Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager, Pfarrer Richard Kager, Landtagspräsident Karl Wilfing, Bacchus-Preisträger Erich Giese, Bundesweinkönigin Sophie Hromatka, NÖ-Weinbauverband-Präsident Reinhard Zöchmann, Moderatorin Birgit Perl, Chris Yorke, Geschäftsführer Österreich Wein Marketing GmbH, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber und Laudator Franz Backknecht. Foto: Dworak

Für Giese ist der Preis „eine große Ehre und Auszeichnung. Ich denke, er ist eine Anerkennung für meine sozialen und künstlerischen Tätigkeiten“. Er wünschte allen handelnden Personen, dass „der gute Ruf des österreichischen Weines weltweit erhalten bleiben möge“.

ORF NÖ-Moderatorin Birgit Perl aus Gumpoldskirchen moderierte die Bundesweintaufe zum 20. Mal, Alexander Lang und sein Team vom „Alexander“ am Marktplatz verwöhnten die knapp 300 Gäste kulinarisch, Max Höller, Thomas Gersch und Gerhard Hrube sorgten für die musikalische Untermalung. Unter anderem mit dabei waren die Ex-Minister Nikolaus Berlakovich und Hans Jörg Schelling, NÖ-Weinbauverbandspräsident Reinhard Zöchmann, Schmuckenschlagers Vorgänger Josef Pleil, Stefan Jauk, Generaldirektor der NÖ-Versicherung, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer, Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner und Bürgermeisterin Andrea Kö.