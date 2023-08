Ferienspiel Hinterbrühl steht in den Startlöchern

Es ist bereits das 29. Mal, dass die Marktgemeinde Hinterbrühl den Kindern ein Ferienspiel anbietet, und das wie immer mit einem reichhaltigen Programm an spannenden Veranstaltungen. Fixpunkte sind Wildwasser-Raften in Wildalpen, Reiten in der Höldrichsmühle, Mountainbiken und Hochseilklettern in Wassergspreng. “Abwechslungsreich, spannend, künstlerisch, kreativ, sportlich: das ist die Devise”, weiß Organisator, Gemeinderat Ferdinand Szuppin, Bürgerliste.

Ein besonderes Highlight ist „Theaterluft schnuppern …“ mit Nicole Fendesack: Die Kinder können ihre schauspielerische Begabung und ihre Kreativität ausleben, können Königin sein oder Ritter, Drachendame oder Löwe. Brüllen, flüstern, toben, lachen – oder doch lieber schmachten und schluchzen: Alles ist erlaubt. Probieren ist die Devise. Zudem gibt es heuer eine Führung mit Kreativ-Atelier „Farbenspiel” im Kunsthistorischen Museum. Für Wissbegierige gilt es, mit SciencePool die Windkraft und was sie alles kann zu entdecken.

Taekwondo im Anningersaal und Go-Kart-Fahren auf der Monza-Bahn in Wien sind weitere attraktive Programmpunkte. Auch für die „Minis”, Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren ist wieder einiges geboten: Natur, Sport, Kunst und Musik, Abenteuer Wald, Klettern in der Südwand Perchtoldsdorf, Reiten und ein Besuch bei den Tieren am Bauernhof bietet das Programm des Mini-Ferienspiels. Besonders beliebt ist bei Kindern und Eltern das künstlerische Basteln mit Marianne Krug in Sparbach. Rita Maria Nikodim entführt mit „Let the sunshine in …“ spielerisch in die Welt der Musik. Und das MÖP Figurentheater kommt mit dem Programm „Aus den Häuschen“ in den Anningersaal.

Krönender Abschluss ist ein Fest am 1. September (16 bis 18.30 Uhr) am Spielplatz Roter Ofen. „Da kommt der Spielebus mit Hüpfburg und weiteren Spielestationen, die Sport-Union veranstaltet ein Bogenschießen, Funk-Geländeautos können gesteuert werden und auch die Höhlenforscher sind wieder unterwegs, für das leibliche Wohl wird am Griller, mit Kaffee, Kuchen und Getränken gesorgt, eine Tobola beschließt das Fest”, lädt Szuppin ein. Los geht's am 21. August, die Anmeldung wird bis Freitag, 11. August, im Gemeindeamt erbeten.