Sulz im Wienerwald: Günstige Logis fast unter freiem Himmel

Der „Campingplatz Wienerwald“ wurde Ende der 1980er-Jahre als Familienbetrieb eröffnet. Markus Schmölz, Sohn des Gründers, führt den Campingplatz heute mit seiner Frau. Er selbst ist begeisterter Camper und weiß, die Vorzüge zu schätzen: „Der Zeitablauf ist viel angenehmer. Man muss sich an keine vorgegebenen Zeiten des Hotels halten und ist allgemein um einiges stressbefreiter. Außerdem ist Campen günstiger und flexibler.“

Der Campingplatz in Sulz im Wienerwald ist von 15. April bis 15. Oktober geöffnet und umfasst 40 Abstellplätze, die in der Hauptsaison, wenn notwendig, auf bis zu 50 ausgeweitet werden. Besonderen Fokus legt Schmölz auf die Sanitäreinrichtungen und Sauberkeit. Ansonsten hat der Campingplatz keine weiteren Unterhaltungs- oder Spielangebote, denn: „Die meisten unserer Gäste sind tatsächlich Wien-Touristen, die den ganzen Tag über in der Stadt sind. Die stehen dann bei uns im Grünen und brauchen nur selten Zusatzangebote.“

Diese Naturverbundenheit und Ruhe zählt Schmölz zu den Stärken des Campingplatzes. Wer neben einem Wien-Besuch auch sportliche Action sucht, kann in der Umgebung golfen, mountainbiken und klettern. „Vor allem in der Nebensaison kommen viele Gäste, die in der Region Richtung Baden und Peilstein Klettern gehen“, erzählt Schmölz. In den Jahren während der Coronapandemie fiel die Auslastung um etwa 30 Prozent. Heuer freut sich Schmölz zum ersten Mal wieder über die volle Auslastung während der Sommermonate „und auch die Nebensaison steigert sich langsam.“ Und auch wer mit Haustier verreisen möchte, „ist bei uns gerne willkommen“.

Masai Mara liegt auch im Bezirk Baden

Im Bezirk Baden erfreut sich „Seecamping Masai Mara“ großer Beliebtheit. Der Platz befindet sich im Ortsgebiet St. Veit an der Triesting, etwa in der Mitte zwischen dem Zentrum Berndorf und Hirtenberg. Südlich des Campings befindet sich ein Waldstück. An einem eigenen See gelegen, bietet Masai Mara rund 90 Grundstücke zwischen 50 und 150 Quadratmetern für Zelte, Wohnwägen und Wohnmobile sowie Mobilheime. „Im Vordergrund stehen bei uns zahlreiche Wasseraktivitäten. Wir bieten Tret- und Ruderboote an, Kajaks, Stand-Up-Paddleboards oder auch Fischen mit unseren Leihangeln“, erklärt Geschäftsführerin Lidija Opel. Abgesehen davon gibt es vielfältige weitere Angebote. Etwa einen Fahhradverleih, einen neuen Kinderspielplatz, Tischtennistische, Brettspiele und vieles mehr.

Lidija und Karl Opel sowie Hund Luigi vom "Seecamping Masai Mara". Foto: Elfi Holzinger

„Wienerwald Tourismus“-Geschäftsführer Michael Wollinger bestätigt den aufstrebenden Trend Richtung Campingurlaub. Als Gründe dafür nennt er „kostengünstiges, naturverbundenes Reisen sowie die zahlreichen Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe von Campingplätzen“.