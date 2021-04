Brunner machte Eishockey-Stimmung vor leeren Rängen .

Semifinale in der ICE Hockey League (ICL). Spiel sechs in der Best-of-7-Serie zwischen den Vienna Capitals und den Foxes aus Bozen. 7.022 Zuseher sorgen in der Erste Bank Arena für Top-Stimmung. Und mittendrin Gerald „Geri“ Berger aus Brunn am Gebirge, der Caps-Hallensprecher.