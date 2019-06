Spielen für den guten Zweck! Willkommenssekt, Spieltische, Jetons mit Spende erwerben und am Ende des Abends in wertvolle Sachpreise umtauschen. Sommercocktailbar, Live-Musik und dreigängiges Menü (Essen bitte mit Vorbestellung), www.casinosozial.at, 01/8690226.

Probieren Sie Ihr Glück an einem der Spieltische, egal ob Sie AnfängerIn oder Profi sind. Die Jetons können für eine Spende erworben und am Ende des Abends in wertvolle Sachpreise umgetauscht werden. Ein sommerlicher Cocktail von der Bar sorgt jederzeit für Erfrischung. Wer Lust hat, kann zu Live-Musik das Tanzbein schwingen oder ein dreigängiges Menü genießen.

