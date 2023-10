Wr. Neudorf: Gerald Seper wechselt Reifen zugunsten der ROTEN NASEN

Den Freitag, 20. Oktober, sollten alle ins Auge fassen, die ihre Sommerreifen auf Winterreifen austauschen wollen. An diesem Tag bietet Auto Septer von 8 bis 13 Uhr einen exklusiven Rabatt von minus 50 Prozent auf den Reifenwechsel an. Das Besondere dabei ist, dass der gesamte Tagesumsatz von der Firma Seper verdoppelt wird und anschließend als Spende an die ROTE NASEN Clowndoctors weitergegeben wird. Dieses Charity-Event liegt der Werkstatt besonders am Herzen, sollen doch die Clowndoctors besonders unterstützt werden. Firmenchef Gerald Seper richtet einen Appell an die Kunden: „Indem Sie an unserem Event teilnehmen, haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihre Reifen zu einem vergünstigten Preis wechseln zu lassen, sondern tragen auch dazu bei, kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Kundinnen und Kunden, die von diesem Angebot profitieren und Teil der Spendenaktion sein möchten, die bittet Seper, „telefonisch oder über unsere Website einen Termin zu vereinbaren. Während die Kunden auf den Reifenwechsel warten, laden wir diese herzlich dazu ein, sich bei uns kulinarisch verwöhnen zu lassen. Es warten erfrischende Getränke, leckere Würstchen sowie Kaffee und Kuchen“.

AD AutoDienst Seper ist seit 1973 ein stolzer Familienbetrieb, gegründet von Julius Seper. Im Jahr 2002 hat sein Sohn, Gerald Seper, das Unternehmen übernommen. Der ist überzeugt: „Mit mittlerweile 50 Jahren Erfahrung vereinen wir Generationenübergreifendes Know-how, erstklassige Mechaniker und eine unerschütterliche Leidenschaft für unseren Beruf. Unser Motto lautet: 'Unmögliches wird sofort erledigt, nur Wunder dauern etwas länger'.“

Für Gerald Seper ist das Jubiläum ein Meilenstein für das Unternehmen, den die Werkstatt gerne mit ihren Kunden und der Gemeinschaft teilen möchte. „Indem wir die Einnahmen dieses Tages verdoppeln und an die ROTE NASEN Clowndoctors spenden, möchten wir einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und einen erfolgreichen Tag mit viel Herz und guter Tat!", betont Seper. www.kfz-seper.at